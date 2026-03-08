SV Hellern bleibt im Aufstiegsrennen

Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Malte Wöhrmann

Der SV Hellern hat im Rennen um die Aufstiegsplätze der Kreisliga Osnabrück einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim abstiegsbedrohten VfR Voxtrup II setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Zimmermann am Sonntagvormittag mit 3:0 (0:0) durch.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit blieben klare Torchancen auf beiden Seiten selten. Beide Teams hatten erkennbar Mühe, ins Spiel zu finden. So ging es folgerichtig torlos in die Pause.

Der entscheidende Moment folgte unmittelbar nach Wiederbeginn. Gerade einmal 46 Sekunden waren gespielt, als Sebastian Buchholz nach einer feinen Vorarbeit von Maximillian Voltz die Führung für die Gäste erzielte. Der Treffer gab dem Spiel eine neue Richtung.

Eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte der SV Hellern den Druck – und die Partie nahm noch einmal deutlich an Fahrt auf. Zunächst baute Justus Beer nach Vorlage von Louis Thüner die Führung auf 2:0 aus. Kurz darauf wurde die Begegnung hektisch: Tarik Schengber, Leon Plogmann und Voxtrups Trainer Hugo Sobral sahen innerhalb weniger Minuten jeweils die Gelbe Karte. Plogmann schwächte sein Team anschließend mit einer Gelb-Roten Karte.

Die Unruhe nutzte Hellern eiskalt. Gerrit Ruhhöfer verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Mit dem Erfolg bleibt der SV Hellern im Rennen um den Relegationsplatz. Der Rückstand auf den VfL Kloster Oesede beträgt derzeit fünf Punkte, allerdings hat Hellern zwei Spiele weniger absolviert. Für den VfR Voxtrup II verschärft sich dagegen die Situation im Tabellenkeller. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt elf Punkte, wenngleich das Team von Trainer Hugo Sobral erst 18 Partien absolviert hat.

Hellerns Trainer Felix Zimmermann zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Nach der langen Pause hat in der ersten Halbzeit noch nicht alles gepasst. Nach der Pause haben wir jedoch genug Druck aufgebaut und am Ende – vielleicht um ein Tor zu hoch – aber dennoch verdient gewonnen.“

"Eine etwas zerfahrene erste Halbzeit. Beide Mannschaften mussten sich etwas mit dem Platz zurechtfinden. Chancen in der ersten Halbzeit waren von beiden Seiten sehr überschaubar. Die zweite Halbzeit startet für uns natürlich absolut schlecht mit dem Gegentor nach 46 Sekunden. Weil wir nach vorne hin zu unsauber gespielt haben, konnten wir zu selten gefährlich. Das 3:0 tut weh, aber die Moral und die Einstellung meiner Jungs gibt weiterhin Hoffnung und wir werden uns auch für den Aufwand belohnen," lautet das Statement von Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).