SV Hellern bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen

– Foto: Malte Wöhrmann

Der SV Hellern hat in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, den Anschluss an die Aufstiegsränge gewahrt. Beim abstiegsgefährdeten TV Wellingholzhausen setzte sich der Aufstiegsanwärter in einem Nachholspiel mit 3:0 (0:0) durch und feierte damit den dritten Sieg im neuen Jahr – erneut ohne Gegentreffer.

Die Gäste bestimmten über weite Strecken das Spielgeschehen, taten sich jedoch gegen einen engagiert verteidigenden und kämpferisch überzeugenden Gegner lange schwer. Insbesondere in der ersten Halbzeit ließ der TV Wellingholzhausen erkennen, dass er sich im Abstiegskampf keineswegs kampflos geschlagen geben will, und setzte selbst offensive Akzente.

Erst nach rund einer Stunde gelang dem SV Hellern die verdiente Führung: Nach Vorarbeit von Lasse Bockholt traf Gerrit Ruhöfer zum 1:0. Die Gäste blieben am Drücker und erhöhten nur zehn Minuten später. Erneut war es Bockholt, der vorbereitete – diesmal für Justus Beer, der zum 2:0 abschloss. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. In der Schlussminute unterlief dem Gastgeber zudem ein Eigentor zum 0:3-Endstand.

Durch den Erfolg verkürzt der SV Hellern den Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz auf fünf Punkte. Diesen belegt aktuell der VfL Kloster Oesede, der allerdings bereits zwei Spiele mehr absolviert hat. Der zweite Rang berechtigt zur Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga.