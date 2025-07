SV Hellern bereits in guter Verfassung

Der Kreisligist SV Hellern zeigt sich kurz vor der Auftakt in die neue Spielzeit bereits in beachtlicher Frühform. Nach Siegen in den Testspielen beim Bezirksligisten SV Viktoria Gmhütte (4:3), Graf Kobbo Tecklenburg (2:0) gewann die Mannschaft von Trainer Felix Zimmermann heute erneut bei einem Bezirksligisten.

Gegen den zuletzt ebenfalls in den Testspielen überzeugen Hagener SV siegten die Gäste durch einen Last-Minute-Treffer von Dominik Balke mit 1:0 und schraubten ihre Testspielbilanz gegen überwiegend höherklassige Gegner aus den letzten vier Spielen auf vier Siege und 13:4 Toren.

"Erneut ein guter Auftritt meiner Truppe mit spielerisch guten Akzenten. In der ersten Halbzeit können wir in Führung gehen und verpassen einfach ein Tor zu erzielen. Bis dahin haben wir viel richtig gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch ein wenig Glück, aber am Ende machen wir das 1:0 und nehmen den Sieg gerne mit," sagte uns Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern) nach dem Spiel.