SV Hellas, Türk Gücü und die SG Modau streben nach oben

Ambitionen: Sowohl die SG Modau (rechts Kazeem Adedokun) als auch RW Darmstadt II (Mitte Mika Burkardt, hier in einem Spiel der vergangenen Saison) haben für die kommende Spielzeit in der Kreisoberliga hohe Ziele. – Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der neuen Spielzeit in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau wird einigen Clubs der Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt zugetraut. Als Titelfavorit sehen die Konkurrenten vor allem den SV St. Stephan, der im vergangenen Jahr hinter Meister SG Arheilgen und Aufsteiger SV Hahn auf Rang drei landete. Auch Aufsteiger Türk Gücü Darmstadt wird vorne erwartet. Hier der erste Überblick über die Teams der Liga aus dem Kreis Darmstadt.

SG Modau: Unter dem neuen Trainer Michael Rosanelli soll die Förderung junger Spieler fortgesetzt werden. "Der Umbruch nach dem Abstieg aus der Gruppenliga war erfolgreich", sagt Modaus Sportlicher Leiter Jan Ebeling. Obwohl wieder ein vorderer Rang angestrebt wird, ist für den Trainer vor allem wichtig, dass sich die Spieler weiterentwickeln. Das Team soll mit Ballbesitzfußball zum Erfolg kommen, lebt von der starken Geschlossenheit. Ebeling macht kein Geheimnis daraus, dass der Weg der SG wieder in die Gruppenliga führen soll. Favoriten: Germania Eberstadt, SV St. Stephan, Türk Gücü Darmstadt.

SV Erzhausen: Nach einer schwierigen Saison mit vielen Verletzten hofft Trainer Bünyamin Bozkir auf eine ruhige Runde. So wurde das Team mit zehn neuen Spielern ergänzt. "Unser Kader ist breiter geworden", so Bozkir. Nachdem der Abstieg nur mit großen Anstrengungen verhindert werden konnte, will die SVE nun stabiler auftreten und früh punkten, um nicht wieder vorzeitig unter Druck zu geraten. Dabei soll auch der Zusammenhalt in Erzhausen helfen, den Bozkir hervorhebt. Favoriten: Türk Gücü Darmstadt, Hellas Darmstadt, SV St. Stephan.