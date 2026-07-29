SV Hellas, Türk Gücü und die SG Modau streben nach oben

Darmstadt. In der neuen Spielzeit in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau wird einigen Clubs der Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt zugetraut. Als Titelfavorit sehen die Konkurrenten vor allem den SV St. Stephan, der im vergangenen Jahr hinter Meister SG Arheilgen und Aufsteiger SV Hahn auf Rang drei landete. Auch Aufsteiger Türk Gücü Darmstadt wird vorne erwartet. Hier der erste Überblick über die Teams der Liga aus dem Kreis Darmstadt.
SG Modau: Unter dem neuen Trainer Michael Rosanelli soll die Förderung junger Spieler fortgesetzt werden. "Der Umbruch nach dem Abstieg aus der Gruppenliga war erfolgreich", sagt Modaus Sportlicher Leiter Jan Ebeling. Obwohl wieder ein vorderer Rang angestrebt wird, ist für den Trainer vor allem wichtig, dass sich die Spieler weiterentwickeln. Das Team soll mit Ballbesitzfußball zum Erfolg kommen, lebt von der starken Geschlossenheit. Ebeling macht kein Geheimnis daraus, dass der Weg der SG wieder in die Gruppenliga führen soll. Favoriten: Germania Eberstadt, SV St. Stephan, Türk Gücü Darmstadt.
SV Erzhausen: Nach einer schwierigen Saison mit vielen Verletzten hofft Trainer Bünyamin Bozkir auf eine ruhige Runde. So wurde das Team mit zehn neuen Spielern ergänzt. "Unser Kader ist breiter geworden", so Bozkir. Nachdem der Abstieg nur mit großen Anstrengungen verhindert werden konnte, will die SVE nun stabiler auftreten und früh punkten, um nicht wieder vorzeitig unter Druck zu geraten. Dabei soll auch der Zusammenhalt in Erzhausen helfen, den Bozkir hervorhebt. Favoriten: Türk Gücü Darmstadt, Hellas Darmstadt, SV St. Stephan.
Türk Gücü Darmstadt: Nach der souveränen A-Liga-Meisterschaft strebt Türk Gücü auch im ersten Jahr in der Kreisoberliga einen vorderen Rang an. "Wir wollen oben mitspielen", erklärt der Sportliche Leiter Bülent Uzuncay. Mit 14 neuen Spielern, die meist aus höheren Ligen kommen, ist der Kader breiter aufgestellt. Uzuncay warnt aber davor, die neue Klasse zu unterschätzen. Im Gegensatz zur A-Liga wird der Aufsteiger in jeder Partie gefordert sein. Trotz des schweren Auftaktprogramms hofft er, dass schon zum Auftakt fleißig gepunktet wird. Favoriten: SV St. Stephan, SG Modau, RW Darmstadt II, Hellas Darmstadt.
Hellas Darmstadt: Auch in dieser Spielzeit gibt es einen Umbruch beim SV Hellas. Das neuformierte Team müsse erst noch zusammenwachsen. "Das wird einige Wochen dauern", vermutet Trainer Pavlos Sampsounis. In der vergangenen Saison kam Hellas in der Rückrunde in Schwung, sechs Punkte fehlten am Ende zum zweiten Rang. In dieser Runde hofft er, dass die Mannschaft schneller eine Einheit wird. Denn Hellas hat den Aufstieg in die Gruppenliga im Visier. Findet das Team mit seinem Potenzial schnell zusammen, ist das Ziel realisierbar. Favoriten: SV St. Stephan, Türk Gücü Darmstadt, Germania Eberstadt.
TSG 1846 Darmstadt: Mit 49 Punkten und Rang neun konnte der Aufsteiger eine erfolgreiche erste Saison in der Klasse spielen. Auch in dieser Runde traut das Trainerduo Till Baum/Tobias Schmidtner seinem Team einen Mittelfeldrang zu. Mit 90 Gegentreffern gilt es aber, ein Problem zu lösen und die Defensive zu verbessern. Zudem war die TSG 46 auswärts (14 Punkte) schwach. Positiv bewerten die Darmstädter, dass nun die A- und B-Junioren in der Gruppenliga am Ball sind, was den Aufschwung am Woog unterstreicht und weiter beleben soll. Favoriten: SV St. Stephan, Germania Eberstadt, Türk Gücü Darmstadt.
RW Darmstadt II: Die Rot-Weißen hatten sich in der vergangenen Saison mehr versprochen als den siebten Platz mit 59 Punkten. So soll in dieser Spielzeit ein Rang zwischen eins und fünf erreicht werden. "Wir haben einen Umbruch", erklärt Trainer Marvin Zimmer. Die zweite Mannschaft des Verbandsligisten soll zur U23 werden und mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs auflaufen. Mit neun neuen Akteuren muss seine Mannschaft in den ersten Wochen noch zusammenfinden, so Zimmer. Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit (77 Gegentreffer) soll die Abwehr stabilisiert werden. Als Unterbau zum Verbandsligateam wäre es wichtig, wenn die zweite Mannschaft in der Gruppenliga spielt. Favoriten: Türk Gücü Darmstadt, Hellas Darmstadt, Türk Gücü Rüsselsheim.