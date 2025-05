SV Hellas quasi abgestiegen - neue Spannung an der Spitze

Dass der SV Hellas Troisdorf den Klassenerhalt in dieser Saison irgendwann sicher verpasst haben würde, war schon eine ganze Weile lang klar. Jetzt ist passiert - zumindest höchstwahrscheinlich. Die Differenz zu Tabellenplatz 13 beträgt 19 Punkte, es werden aber nur noch 18 vergeben. Nur in dem Fall, dass zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und keins aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt, wäre der SV Hellas rein theoretisch noch zu retten.