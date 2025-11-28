SV Heimstetten will gegen Geretsried Revanche für die Hinrundenniederlage

Der SVH empfängt am Samstag den TuS Geretsried zum Jahresabschluss. Trainerin Sarah Romert sieht noch etwas gutzumachen nach dem 1:2 im August.

An diesem Samstag um 14 Uhr beschließt der SV Heimstetten im eigenen Sportpark und gegen den TuS Geretsried ein Jahr 2025, das größtenteils enttäuschend für den Club verlaufen ist. So rettete sich der SVH in der Rückrunde der Vorsaison zwar noch auf einen Nichtabstiegsplatz. Doch Tabellenrang zehn im Endklassement war dann doch eher ernüchternd für den amtierenden Vizemeister.

Geretsried reist als Bezwinger des Spitzenreiters an

Just diese Position belegen die Heimstettner nun auch im aktuellen Tableau. Und damit sei die Mannschaft, die im Sommer einen größeren Umbruch erlebte, etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, räumte Trainerin Sarah Romert unlängst ein. Wiewohl sie schon im nächsten Satz betonte, dass sie die Entwicklung ihres Teams in den vergangenen Wochen positiv stimme. „Wir spielen, so wie wir das wollen – mit viel Ballbesitz und mutig nach vorne“, sagte Sarah Romert. Allein die Ergebnisse stimmten oftmals noch nicht.

Allerdings hat der SVH in dieser Saison auch mit etlichen Verletzungen zu kämpfen. So sind in Severin Müller und Daniel Steimel zwei Leistungsträger schon früh mit schweren Blessuren ausgefallen. Und zuletzt erwischte es nach Moritz Knauf (Daumenbruch) auch Stammkeeper Fabian Scherger (Anriss der Oberschenkelsehne), weshalb in Yannick Poyda plötzlich Torwart Nummer drei zwischen die Pfosten rückte. Er zeigte zuletzt beim 0:2 gegen den Tabellenführer TSV 1860 München II eine starke Leistung. Gegen Geretsried wird der 28-Jährige nun vermutlich letztmals auflaufen; im neuen Jahr dürften dann wieder Scherger oder Knauf in der Startelf stehen.

Zuvor will sich der SVH aber noch mit einem Heimsieg von seinen Fans verabschieden – und zugleich Revanche nehmen für die 1:2-Hinrundenniederlage in Geretsried im August. Dort habe ihre Mannschaft eine der schwächsten Leistungen in dieser Saison gezeigt, erinnert Sarah Romert. „Da haben wir auf jeden Fall noch etwas gutzumachen.“ Dabei gehen ihre Heimstettner als klarer Favorit ins Rennen. Denn auch wenn der TuS Geretsried bei seinem jüngsten Auftritt den Spitzenreiter TSV 1860 München II mit 2:1 bezwingen konnte: In der Tabelle liegt der Aufsteiger nur knapp vor den Relegationsrängen und zwei Plätze hinter dem SVH.

Für Sebastian Rosina fällt das Wiedersehen mit Heimstetten aus

Personell fehlen bei den Platzherren am Samstag die Langzeitverletzten; überdies steht hinter den angeschlagenen Luka Arslan und Yamin H-Wold ein Fragezeichen. Aufseiten des Gegners kann Sebastian Rosina wegen einer Knieverletzung nicht auflaufen. Für den Geretsrieder Abwehrchef ist das umso bitterer, als er von 2022 bis 2024 in Heimstetten gespielt hat und an seiner alten Wirkungsstätte wohl nur zu gerne gegen sein Ex-Team angetreten wäre. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Poyda, Cavadias, Günzel, Kehl, Gebhart, Rüther, Vochatzer, Polat, H-Wold, Riglewski, Girtler.