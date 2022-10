SV Heimstetten vor Kellerduell gegen Eichstätt: „Wir können am Samstag was holen“ Schlusslicht empfängt Drittletzten

Das Heimspiel des SV Heimstetten gegen den VfB Eichstätt ist zugleich das Duell zweier Trainer, die zu den dienstältesten in der Regionalliga zählen. So lenkt Christoph Schmitt seit mittlerweile fünf Jahren die Geschicke beim SVH; gar noch etwas länger – seit 2015 – ist Markus Mattes in der Domstadt im Amt. Und was beide vor dem Aufeinandertreffen am Samstag um 14 Uhr eint: Selten zuvor war die Lage für ihre Teams so düster wie jetzt.

Heimstetten – Denn mit erst 14 Punkten aus 17 Spielen rangiert der SV Heimstetten aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Schon seit etlichen Wochen machen der Mannschaft eine Reihe von Verletzungen zu schaffen – vor allem in der Defensive, die mit 42 Gegentreffern die ligaweit schwächste ist. Derweil läuft es auch für den VfB Eichstätt, der die vergangenen Saisons zuverlässig unter den Top Ten landete, alles andere als rund: Nach einer schwarzen Serie von sechs Niederlagen in sieben Spielen rutschte der Klub zwischenzeitlich auf den letzten Tabellenplatz ab. Zuletzt jedoch gab’s zwei Siege in Serie für die Eichstätter, wodurch sie auf Rang 18 geklettert sind – zwei Plätze und drei Punkte vor dem SVH.

„Von der Tabellensituation her ist es ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Mannschaften, die beide aktuell zu Recht da unten drin stehen“, sagt Christoph Schmitt. Zuversichtlich stimmt den Coach, „dass wir in der Vergangenheit daheim gegen Eichstätt oft ganz gut ausgesehen haben“. Ohnehin ist der SVH in der jüngeren Vergangenheit vor eigenem Publikum deutlich erfolgreicher gewesen als in der Fremde: Diese Saison hat die Elf im ihrem ATS-Sportpark immerhin vier von acht Partien gewonnen, während sie in neun Auswärtsspielen nur auf zwei magere Pünktchen kam.

Entsprechend sei er „vorsichtig optimistisch, dass wir am Samstag was holen können“, sagt Schmitt. Wiewohl er sogleich anmerkt, dass die Personalsituation bei seinem Team weiterhin prekär sei. „Leider ist es bei uns die Regel, dass jedes Mal, wenn einer der Verletzten zurückkehrt, ein anderer neu ausfällt.“ In diesem Fall hat es Außenverteidiger Sebastian Burke erwischt, der sich beim jüngsten 1:1 in Pipinsried einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Überdies konnten Emre Tunc und Torwart Maximilian Riedmüller zuletzt nicht trainieren; ihr Einsatz am Samstag ist laut Schmitt fraglich.