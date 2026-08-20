SV Heimstetten: Vitus Vochatzer nach acht Wochen Reise zurück im Kader

v.li.: Hannes Fuchs (Hauzenberg, 19) Vitus Vochatzer (SV Heimstetten, 19) im Zweikampf, Duell, duel, tackle, Dynamik, Action, Aktion – Foto: Sven Leifer

Der Mittelfeldmann hat weite Teile der Vorbereitung und die ersten Spiele verpasst. Trainerin Sarah Romert lobt sein großes Laufprogramm und seinen sehr guten Eindruck im Training.

Vitus Vochatzer ist wieder da. Der Mittelfeldmann des SV Heimstetten, der sich vergangene Saison zum unumstrittenen Leistungsträger bei dem Bayernligisten entwickelt hat, ist zuletzt acht Wochen auf Reisen gewesen und hat daher weite Teile der Vorbereitung sowie die ersten Spiele seines SVH verpasst.

Nun aber ist der 22-Jährige zurück und laut seiner Trainerin Sarah Romert schon wieder eine Option. „Er hatte ein großes Laufprogramm und war extrem fleißig“, lobt die Chefanweiserin, deren Team an diesem Freitag um 19 Uhr die SpVgg Hankofen-Hailing empfängt. „Vitus hat im Training einen sehr guten Eindruck gemacht.“ Entsprechend werde der Ex-Garchinger erstmals wieder dem Kader angehören.

Die Rückkehr Vochatzers steht stellvertretend für eine Personallage beim SVH, die sich nach schwierigen Anfangswochen langsam entspannt. So kann Sarah Romert gegen den Absteiger aus Niederbayern wieder auf Abwehrchef Fabian Cavadias zurückgreifen. Ebenso einsatzbereit ist Kapitän Daniel Steimel, der beim jüngsten 1:0 gegen Schalding-Heining wegen gesundheitlicher Probleme früh ausgewechselt werden musste. Noch außen vor sind dagegen Ikenna Ezeala, Dennis Polat, Konrad Lieschke und vermutlich auch Quentin Kehl; überdies sind die Youngster Emil Titze und Felix Goebl privat verhindert.

Doch nicht nur die verbesserte Personalsituation stimmt die Heimstettner mit Blick auf das Flutlichtspiel im eigenen Sportpark zuversichtlich, sondern auch ihre jüngsten Ergebnisse. Denn nach dem Holperstart mit drei sieglosen Spielen hat der SVH zuletzt zwei Dreier geholt und sich dadurch aus den Niederungen der Tabelle verabschiedet.

Noch etwas besser steht freilich der Gegner da, den Sarah Romert als „echte Herausforderung“ für ihre Elf bezeichnet. Zwar startete auch Hankofen-Hailing mit einer 0:3-Niederlage gegen Erlbach in die neue Saison. Doch seither hat der Absteiger keine seiner fünf Partien verloren und am vergangenen Spieltag dem bis dahin verlustpunktfreien Spitzenreiter FC Pipinsried eine 0:3-Niederlage beigebracht.

„Hankofen spielt einen sehr geradlinigen Fußball“, sagt Sarah Romert. „Und besonders in der Offensive hat die Mannschaft extrem viel Qualität.“ Selbiges trifft freilich auch auf ihr Team zu, was nicht zuletzt Lukas Riglewski zu verdanken ist. Der Co-Spielertrainer hat seit 2015 in jeder Saison mehr als zehn Treffer für den SVH erzielt. Und sein goldenes Tor beim 1:0 gegen Schalding-Heining war auch schon wieder der dritte Streich des 31-Jährigen in dieser Spielzeit.