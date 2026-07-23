SV Heimstetten verliert in Pipinsried gegen Ex-Trainer Langer

Der SV Heimstetten (in rot) musste in Pipinsried eine Niederlage einstecken. – Foto: Adrian Goldberg

Der SV Heimstetten führt zweimal in Pipinsried, kassiert aber sieben Minuten vor Schluss das 2:3. Ausgerechnet gegen Roman Langer, der jahrelang Coach beim SVH war.

„Wenn man in Pipinsried zweimal in Führung liegt, aber drei Gegentore kassiert, dann hat man es am Ende vielleicht auch verdient, dass man ohne Punkte wegfährt“, resümiert SVH-Cheftrainerin Sarah Romert. Wobei sie schon im nächsten Satz einschränkt: „Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz und haben phasenweise auch spielerisch gute Lösungen gefunden.“

Ganz am Ende jubelt einer, mit dem die Fans des SV Heimstetten schon viele Siege zusammen gefeiert haben – doch nicht an diesem Ort und nicht an diesem Tag. Denn jener Roman Langer, der jahrelang Coach beim SVH war, trainiert inzwischen den FC Pipinsried. Und der Club aus dem Dachauer Hinterland wiederum fügt den Heimstettnern am ersten Spieltag der Bayernliga Süd eine 2:3-Niederlage zu.

Letzteres trifft auch auf die erste Halbzeit zu – einmal abgesehen von zehn Auftaktminuten, in denen die Gäste erst in Tritt kommen müssen. Danach jedoch haben sie nicht nur deutlich mehr Ballbesitz, sondern auch die besseren Offensivaktionen.

Riglewski ist mal wieder der Torgarant beim SV Heimstetten

Eine der schönsten Kombinationen des Tages führt dabei zum 1:0, das Heimstettens Co-Spielertrainer und Torgarant Lukas Riglewski nach feiner Vorlage von Dominique Girtler erzielt. Zwar nutzt Pipinsried wenig später eine Unaufmerksamkeit in der SVH-Deckung und kommt durch Alexander Seifert zum Ausgleich. Doch dank einer Einzelaktion von David Leitl – erst gewinnt der 20-Jährige im Gegenpressing den Ball, dann setzt er ihn gekonnt ins lange Eck – gehen die Gäste aus Heimstetten mit einer 2:1-Führung in die Pause. „Aus meiner Sicht verdient“, findet Sarah Romert.

Im zweiten Durchgang sehen die knapp 300 Zuschauer dann ein weitgehend unverändertes Bild – mit zwei Ausnahmen. So ist der SVH zwar weiter feldüberlegen, „doch ganz vorne waren wir nicht mehr zielführend und nicht mehr zwingend genug“, moniert die Trainerin. Überdies kommt Pipinsried vor allem über die rechte Seite immer wieder zu gefährlichen Schnellangriffen, die Heimstettens Defensive vor Probleme stellen – vielleicht auch, weil in Abwehrchef Fabian Cavadias und Ikenna Ezeala zwei Leistungsträger verletzt fehlen.

Nach einer Stunde gelingt den Platzherren in Person von Florian Gebert der abermalige Ausgleich. „Da haben wir den Stürmer im Rücken verloren und waren insgesamt nicht hundertprozentig wach“, kritisiert Sarah Romert. Und als danach alles schon mit einer Punkteteilung rechnet, schlagen die Gastgeber noch ein weiteres Mal zu: Sieben Minuten vor Schluss trifft der Ex-Zweitligaprofi Patrick Weihrauch zum 2:3 und vermiest dem SVH somit endgültig den Saisonauftakt.