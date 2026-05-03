SV Heimstetten verliert in letzter Minute noch mit 2:3

Fussball, Bayernliga Süd, SV Heimstetten - SV Kirchanschöring v.li.: Luca Obirei (Kirchanschoering, 2) David Leitl (SV Heimstetten, 28) im Zweikampf – Foto: Sven Leifer

Der SV Heimstetten vergibt zahlreiche Chancen gegen Kirchanschöring. Ein fataler Fehler in der Nachspielzeit kostet den Sieg.

Zwischen dem Schnuppern am Sieg und dem Stolpern in die Niederlage liegen an diesem Nachmittag beim SV Heimstetten weniger als 180 Sekunden. Da ist zunächst die 88. Minute im Spitzenspiel der Bayernliga Süd gegen den SV Kirchanschöring, in der Ikenna Ezeala beim Stand von 2:2 das Siegtor für den SVH auf dem Fuß hat – doch sein Schuss wird soeben noch zur Ecke geblockt.

Es ist Wahnsinn, dass wir dieses Spiel verlieren.

SVH-Trainerin Sarah Romert

Es ist dies die x-te Chance im zweiten Durchgang, die Heimstetten ungenutzt lässt, und das rächt sich in der Nachspielzeit. Denn da unterläuft Cedric Ildas ein Lapsus, den Kirchanschörings Sebastian Dengler mit dem letzten Treffer des Tages zum 2:3-Endstand bestraft – in der 91. Minute.

„Es ist Wahnsinn, dass wir dieses Spiel verlieren“, kommentiert Heimstettens Cheftrainerin Sarah Romert die erste Niederlage ihrer Elf in diesem Jahr. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir’s richtig gut gemacht und hatten auch viele Chancen. Doch im Abschluss hat irgendwie das letzte Bisschen gefehlt.“

Dabei beginnen die Gastgeber im Duell Tabellendritter gegen Fünfter mit dem Selbstvertrauen eines Teams, das seit neun Partien nicht verloren hat. So spielt der SVH forsch nach vorne und hat durch Ikenna Ezeala auch die erste Möglichkeit – das erste Tor jedoch fällt nach acht Minuten auf der anderen Seite durch David Rosenstatter.

Sein 0:1 kann Dominique Girtler keine 120 Sekunden später egalisieren. Doch wiederum neun Minuten danach gerät Heimstetten erneut in Rückstand, da Kirchanschörings Kapitän Manuel Omelanowsky zum 1:2 trifft. Dieses zweite Tor der Chiemgauer fällt in eine Schwächephase der Gastgeber, „in der wir nicht mehr so viel Energie auf den Platz gebracht haben“, moniert Sarah Romert.

Doch nach dem abermaligen Ausgleich durch SVH-Kapitän Daniel Steimel sei ihre Mannschaft „zurück in die Spur“ gekommen, sagt die Trainerin. Und das wäre kurz darauf beinahe mit der ersten Führung belohnt worden. Doch weil ein Schuss von Vitus Vochatzer nur an die Latte fliegt und wenig später auch René Rüther das Ziel haarscharf verfehlt, geht es mit einem 2:2 in die Pause.

Nach dem Wechsel sei es dann „ein Spiel auf ein Tor“ gewesen, berichtet Sarah Romert. Allein die Kugel bringen weder Daniel Steimel in der 69., noch sein Schwager und Co-Trainer Lukas Riglewski in der 77. Minute im Gehäuse unter; vielmehr scheitern beide am starken Gäste-Keeper Egon Weber. Und so kommt es zu jener dramatischen Schlussphase, in der Heimstetten aufs Siegtor drängt und sich in der 91. Minute einen Konter fängt. Dabei gerät eine Kopfball-Rückgabe von Cedric Ildas zu kurz, und das bestraft der eingewechselte Sebastian Dengler mit dem Tor zum 2:3-Endstand.

SV Heimstetten – SV Kirchanschöring 2:3 (2:2) SVH: Scherger, Cavadias, Günzel (78. Ildas), Ezeala, Rüther (71. Kehl), Polat, Steimel (71. Titze), Vochatzer, Riglewski Leitl, Girtler. Tore: 0:1 Rosenstatter (9.), 1:1 Girtler (11.), 1:2 Omelanowsky (20.), 2:2 Steimel (30.), 2:3 Dengler (90.+1). Schiedsrichter: Patrick Krettek (BSV Neuburg). Zuschauer: 170.