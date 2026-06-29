SV Heimstetten verliert 4:5 gegen TSV 1860 Rosenheim

„Ich weiß, das hört sich bei dem Ergebnis ein bisschen komisch an, aber es war insgesamt ein sehr ordentliches Testspiel“, resümiert Co-Spielertrainer Lukas Riglewski (r.) – Foto: Sven Leifer

Die Bayernliga-Fußballer des SV Heimstetten kassierten im dritten Testspiel ihre erste Niederlage. Trotz der Niederlage lobte Co-Spielertrainer Lukas Riglewski seine Mannschaft für strukturiertes Spiel.

Gemeinsames Grillen, diverse Spiele und eine Wanderung am Spitzingsee: Bei den Bayernliga-Fußballern des SV Heimstetten ist am Wochenende der Zusammenhalt neben dem Rasen – neudeutsch: Teambuilding – im Vordergrund gestanden. Fast schon nebenbei bestritt die Mannschaft ihre dritte Vorbereitungspartie und kassierte dabei eine 4:5-Niederlage gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Zu sorglos verteidigt: Heimstetten unterliegt 1860 Rosenheim 4:5

„Ich weiß, das hört sich bei dem Ergebnis ein bisschen komisch an, aber es war insgesamt ein sehr ordentliches Testspiel“, resümiert Co-Spielertrainer Lukas Riglewski nach dem Heimauftritt des SVH gegen den Bayernliga-Aufsteiger. So habe seine Mannschaft über weite Strecken strukturiert und gut gespielt und sich obendrein etliche Chancen erarbeitet. Doch zum einen sei Rosenheim im Abschluss effizienter gewesen, so Riglewski. Zum anderen habe seine Elf „zu sorglos und zu unclever verteidigt – vor allem in der Box“.

So gingen die ersten drei Tore allesamt aufs Konto der Gäste, ehe Heimstettens Youngster Felix Goebl quasi mit dem Pausenpfiff den 1:3-Halbzeitstand herstellte. Kurz nach dem Wechsel erhöhte Rosenheim per Konter gar auf 1:4. Nun drohte den Platzherren ein Debakel, doch vier Tage nach dem 6:1 im Ortsderby gegen den Kirchheimer SC zeigten die Heimstettner Moral. Trotz eines weiteren Gegentreffers kamen sie noch mal auf 4:5 heran – dank Toren von Dominique Girtler und David Leitl sowie einem Elfmeter von Lukas Riglewski. Zu mehr reichte es jedoch nicht für den SVH, der somit im dritten Testspiel seine erste Niederlage hinnehmen musste.

Die Stimmung beim anschließenden Teamwochenende konnte dies indes nicht trüben. Für die Heimstettner steht nun am Mittwoch das nächste Vorbereitungsmatch an – daheim um 19 Uhr gegen den FC Ingolstadt II. (ps)