SV Heimstetten vergibt Chancen und verliert bei TSV 1860 II

Nach der 0:2-Niederlage gegen TSV 1860 München II rutscht Heimstetten auf Rang zehn ab – trotz mehrerer guter Möglichkeiten.

Es sei eine „sehr coole“ Partie gewesen, sagt nach dem Abpfiff Sarah Romert, die Fußballtrainerin des SV Heimstetten. Sowohl ihre Elf als auch der Tabellenführer der Bayernliga Süd, der TSV 1860 München II, hätten spielerische Lösungen gesucht und mutig nach vorne agiert. Es sei hin und her gegangen, so Romert. „Ich denke, für die Zuschauer war es wirklich gut anzuschauen.“

Allein einen Haken gibt es aus Sicht der Trainerin. Denn auf dem Kunstrasen des Trainingsgeländes an der Grünwalder Straße vermag es ihre Elf über 90 Minuten nicht, das Spielgerät ins Tor zu befördern. Und so steht am Ende eine 0:2-Niederlage für den SVH, die angesichts des Spielverlaufs verdient sei, räumt Sarah Romert ein. Wobei sie auch betont: „Es wäre durchaus etwas drin gewesen für uns. Doch leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“

Dabei beginnen die Gäste in den Anfangsminuten schwungvoll. Danach jedoch kommt der Spitzenreiter immer stärker auf und in der 24. Minute zu seinem ersten Treffer. Auch nach dem 0:1 durch den früheren Hachinger Sandro Porta bleibt die Drittliga-Reserve überlegen. „In dieser Phase waren wir nicht griffig und total ängstlich“, bemängelt die SVH-Trainerin. „Man hatte das Gefühl, dass jeder den Ball nur möglichst schnell weggeben wollte, damit er keinen Fehler macht.“

Erst gegen Ende der ersten Hälfte fangen sich die Gäste wieder und haben prompt ihre bis dato beste Chance durch Yamin H-Wold. Doch kurz vor dem Pausenpfiff zieht der Stürmer im Eins-gegen-Eins mit Löwen-Keeper Stefan Musa den Kürzeren, sodass es mit einem 0:1 in die Halbzeit geht.

Im zweiten Durchgang sehen die 160 Zuschauern dann einen offenen Schlagabtausch zweier offensivfreudiger Teams. Dabei wiederholt sich die erste Hälfte insofern, als Heimstetten erneut eine dicke Chance auslässt, während die Sechziger eine ihrer Möglichkeiten nutzen – und zwar in der 74. Minute durch Cristian Leone, der eine Flanke von Noah Klose zum 0:2 verwertet.

Der Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, der kürzlich sein Profidebüt gefeiert hat, wird kurz darauf ausgewechselt und sieht fortan vom Spielfeldrand zu, wie seine Kollegen den Vorsprung ins Ziel schaukeln. Wobei die Partie womöglich anders verlaufen wäre, hätte Yamin H-Wold in der 59. Minute beim Wiedersehen mit Keeper Musa obsiegt. Doch frei vor dem Gehäuse verpasst der 21-Jährige abermals sein achtes Saisontor – eine Szene, die ein Stück weit symptomatisch für den Heimstettner Auftritt beim TSV 1860 München II steht. Dieser verteidigt durch den Sieg seine Spitzenposition, während der SV Heimstetten ein Spiel vor der Winterpause auf Tabellenrang zehn abrutscht.