SV Heimstetten unterliegt Landsberg nach früher Führung

Der TSV Landsberg nutzt seine Chancen effizient und setzt sich mit 4:2 durch – Heimstetten vergibt erneut zu viele Möglichkeiten.

Der Sekundenzeiger hat noch keine ganze Umdrehung hinter sich, als der Fußball in dieser Bayernliga-Heimpartie des SV Heimstetten das erste Mal im Netz zappelt. Dorthin befördert haben ihn die Gäste vom TSV Landsberg, die einen Fehler der Platzherren im Spielaufbau umgehend bestraft haben – in Person von Maximilian Seemüller.

Sein frühes 0:1 ist ein erster Fingerzeig, wie diese komplette Partie laufen wird. „Landsberg war brutal effizient und hat seine Chancen eiskalt genutzt“, sagt Niklas Eberhardt, der Co-Trainer des SVH. Seine Mannschaft hingegen ist zwar über weite Strecken überlegen, aber schlicht nicht so abgebrüht wie der Gegner. Und so steht am Ende eine 2:4-Niederlage zu Buche für die Heimstettner, die damit zum zweiten Mal hintereinander als Verlierer vom Platz gehen.

„Dabei haben wir trotz des Ergebnisses ein sehr gutes Spiel gemacht“, urteilt Niklas Eberhardt. „Wir haben viel Energie auf den Platz gebracht und gerade mit Ball gute Lösungen gefunden.“ Dies wird in der ersten Hälfte durch zwei schön herausgespielte Treffer belohnt. Den ersten Streich zum Ausgleich köpft Dominique Girtler am zweiten Pfosten nach einer Flanke von Lukas Riglewski ein. Der Co-Spielertrainer bereitet kurz darauf auch das zweite Tor durch eine Hereingabe vor, das Dennis Polat sehenswert per Seitfallzieher erzielt.

„Danach haben wir es leider verpasst, einen dritten Treffer nachzulegen“, moniert Heimstettens Co-Trainer. Stattdessen setzt es für seine Elf in der 36. Minute einen „Nackenschlag“, als Landsberg „aus dem Nichts“ zum 2:2 kommt – zugleich der Pausenstand. Kurz nach dem Seitenwechsel gerät die Mannschaft von Cheftrainerin Sarah Romert dann ein zweites Mal in Rückstand. Diesmal ist ein Einwurf der Gäste Ausgangspunkt für einen Konter, den Maximilian Berwein mit dem 2:3 abschließt.

„Insgesamt haben wir alle vier Gegentore zu leicht hergegeben“, kritisiert Niklas Eberhardt. Dies sei schon in der Vorwoche beim 1:3 in Kirchanschöring das Manko des SVH gewesen. „Da fehlt vielleicht etwas der Fokus. Stattdessen ist ein Tick zu viel Sorglosigkeit dabei“, analysiert der Co-Trainer.

Er sieht nach der Landsberger Führung ein „Spiel mit offenem Visier“, das hin und her wogt. „Wir hatten fünf, sechs richtig gute Chancen, doch machen leider nur zwei davon rein.“ Anders die Gäste, die durch den Sieg in Heimstetten die Tabellenspitze der Bayernliga Süd erklimmen: „Die hatten fünf, vielleicht sechs Chancen. Aber sie machen daraus vier Tore.“

Das letzte davon fällt kurz vor dem Ende und erneut durch Maximilian Berwein. Seinen strammen Schuss kann Fabian Scherger noch parieren. Doch beim zweiten Versuch des Landsbergers ist der Keeper chancenlos, sodass der Ball zum 2:4-Endstand im Tor landet. (ps)

SV Heimstetten – TSV Landsberg 2:4 (2:2) SVH: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Rüther, Ezeala, Vochatzer, Polat (84. Fink), Riglewski, H-Wold (66. Leitl), Girtler. Tor: 0:1 Seemüller (1.), 1:1 Girtler (19.), 2:1 Polat (27.), 2:2 Abazi (36.), 2:3 Berwein (49.), 2:4 Berwein (86.). Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) – Zuschauer: 100.