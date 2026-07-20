SV Heimstetten trifft zum Saisonstart auf Ex-Coach Roman Langer

„Für uns wird das direkt ein Gradmesser“: Trainerin Sarah Romert blickt nach einer durchwachsenen Vorbereitung gespannt auf den Ligastart. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten startet am Dienstag beim FC Pipinsried in die Bayernliga-Saison. Dort wartet mit Roman Langer jener Trainer, der vor einem Jahr sein Amt an Sarah Romert übergeben hatte.

Wenn der SV Heimstetten an diesem Dienstag zum Saisonauftakt beim FC Pipinsried antritt, dann treffen dort um 18.30 Uhr gleich mal zwei Favoriten auf die Meisterschaft in der Bayernliga Süd aufeinander. Das glauben zumindest die Trainer der Spielklasse, die bei einer Umfrage des Portals Fupa jene zwei Clubs mit am häufigsten als Titelaspiranten genannt haben – nebst Erlbach und Kirchanschöring.

„Für uns wird das direkt ein Gradmesser“, sagt SVH-Cheftrainerin Sarah Romert mit Blick auf das Auftaktmatch. Überdies ist es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, denn bei Pipinsried sitzt inzwischen der ehemalige Heimstettner Roman Langer auf der Trainerbank.

Diesmal würde die Regionalligalizenz beantragt werden

Der 36-Jährige hatte sein Amt beim SVH nach der Saison 2024/25 an Sarah Romert übergeben, die in ihrem ersten Jahr als Chefcoach die Folgen eines personellen Umbruchs bewältigen musste. Nach einem holprigen Start kam Heimstetten im Laufe der Spielzeit immer besser in Fahrt und mischte zwischenzeitlich sogar im Aufstiegsrennen mit – wobei der Club schon frühzeitig erklärte, dass er keine Regionalligalizenz beantragen wird.

Dies würde man heuer anders handhaben, kündigt die Trainerin an. Sollte Heimstetten diese Saison um den Aufstieg mitspielen, „dann möchten wir das der Mannschaft auch ermöglichen“, sagt Romert. Generell hat sie nach Tabellenrang sieben in der vorigen Spielzeit als Ziel „oben mitspielen“ ausgegeben. So viel Selbstbewusstsein rührt nicht zuletzt daher, dass hinter dem SVH diesmal kein Umbruch liegt.

SVH kann bis auf H-Wold alle Leistungsträger halten

Vielmehr konnte der Club fast alle Leistungsträger halten – einmal abgesehen von Yamin H-Wold, der in die Regionalliga zu Schwaben Augsburg gewechselt ist. Aufseiten der Zugänge hat der SVH zwei alte Bekannte verpflichtet: Pirmin Lindner und Reza Sakhi-Zada sind nach einem Jahr in Burghausen respektive Buchbach nach Heimstetten zurückgekehrt. Ebenfalls neu sind Lukas da Silva-Pötzinger als zweiter Torwart hinter Fabian Scherger sowie aus der U19 des SV Waldeck Moritz May und Konrad Lieschke.

Letzterer ist aktuell noch verletzt – und nicht nur er. So fehlen am Dienstag auch Ikenna Ezeala, Luka Arslan sowie der verhinderte Vitus Vochatzer. Und was den SVH besonders schmerzt: Auch Abwehrchef Fabian Cavadias ist aufgrund einer Muskelverletzung außen vor. Wieder an Bord nach seinem Kreuzbandriss und fast einjähriger Pause ist dagegen Vizekapitän Severin Müller. „Er hilft uns allein schon, wenn er beim Warmup dabei ist“, sagt seine Trainerin. „Mit seiner positiven Energie und wie er die anderem lautstark pusht.“

In puncto Konstanz ist noch viel Luft nach oben

Wie wertvoll der 25-Jährige für das Team ist, hat er bereits am Freitag beim 2:1 im Pokal gegen den Landesligisten SV Manching bewiesen. Dabei ließ Heimstetten auf eine starke erste eine schwache zweite Hälfte folgen – eine Leistungsschwankung, wie sie das Team in mehreren Testspielen zeigte. Mit Blick darauf spricht Sarah Romert von einer „durchwachsenen Vorbereitung“. In puncto Konstanz sei „noch viel Luft nach oben“. (ps)