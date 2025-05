SV Heimstetten: Torjäger Woudstra verletzt sich schwer

Freud und Leid liegen beim SV Heimstetten im letzten Heimspiel dieser Bayernligasaison keine fünf Minuten auseinander. Denn nur wenige Augenblicke vor dem Abpfiff, nachdem die SVH-Kicker ein 5:1 gegen Grünwald und ihren scheidenden Trainer Roman Langer feiern werden, sinkt Jordi Woudstra nach einem Zweikampf zu Boden. Was noch niemand ahnt: Der Heimstettner Toptorjäger hat sich gerade das Kreuzband gerissen.

„Für ihn ist das extrem bitter“, sagt Christoph Schmitt, der Sportliche Leiter des SVH. Schließlich liegt hinter dem 23-jährigen Angreifer, der Anfang vergangenen Jahres von Türkgücü München nach Heimstetten gewechselt ist, eine herausragende Saison. Mit 22 Treffern führt der 1,96-Meter-Mann die Torschützenliste in der Bayernliga Süd an. Entsprechend stehe Woudstra bei mehreren Clubs auf dem Zettel – auch aus der Regionalliga, hatte sein Trainer Roman Langer schon vor Wochen verraten. Doch nun fällt der Stürmer, der Anfang der Woche bereits am Knie operiert wurde, monatelang aus. Entsprechend ungewiss ist seine Zukunft.

Talent Reza Sakhi Zada will‘s in Buchbach versuchen

Sicher nicht mehr für Heim㈠stetten auflaufen werden in der kommenden Saison dagegen vier Spieler, „die wir alle gerne gehalten hätten“, sagt Christoph Schmitt. Zuvorderst trifft dies wohl auf Reza Sakhi Zada zu, der aus der Jugend des SVH den Sprung zur Stammkraft im Bayernligateam geschafft hat und sich nun eine Spielklasse höher beim TSV Buchbach versuchen will. Beim Tabellenzweiten der Regionalliga trifft der 21-jährige Mittelfeldmann gleich auf eine Reihe von Ex-Heimstettnern – von Sascha Hingerl über Tobias Sztaf bis zu Sammy Ammari.

Ebenfalls den SVH in Richtung Regionalliga verlassen wird nach der Saison Pirmin Lindner. Der 22-Jährige, der vor dieser Spielzeit vom TuS Holzkirchen aus der Landesliga gekommen ist, wechselt laut Schmitt zum SV Wacker Burghausen. Beim SVH ist Lindner diese Saison auf 29 Spiele und drei Tore gekommen. Gar acht Treffer in 26 Partien erzielte Filip Vnuk, der Heimstetten ebenso verlässt wie Luca Mauerer. Der 25-Jährige kehrt nach einem Jahr und 27 Spielen beim SVH zum Kirchheimer SC zurück.

Auch Robert Manole, der diese Saison in Heimstetten kaum zum Zug kam, wird künftig nicht mehr für den Club auflaufen. Darüber hinaus geht Christoph Schmitt davon aus, „dass bei den Abgängen noch ein bisschen was dazukommt“. Daher steht sein SVH unter dem Zugzwang, die vielen scheidenden Spieler zu ersetzen. „Ich bin überzeugt, dass wir auch nächste Saison einen guten Kader haben“, sagt Schmitt, der aber auch einräumt: „Allerdings werden wir uns schwertun, die gleiche Qualität wie in dieser Saison eins zu eins auf den Platz zu bringen.“ (ps)