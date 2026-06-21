SV Heimstetten startet mit torlosem Remis in die Vorbereitung

Einer von vier Neuzugängen auf dem Feld: Rückkehrer Pirmin Lindner (r. im Zweikampf mit dem Grünwalder Hendrik Geiler) hat die beste Einschussmöglichkeit. – Foto: Dieter Michalek

„Es war nicht das allerhöchste Niveau und ein typisches erstes Testspiel“, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski. Seiner Mannschaft habe man die vier intensiven Einheiten der vorangegangenen Woche angemerkt, darunter ein Kraftzirkeltraining zwei Tage vor der Partie. „Da waren die Beine schon noch etwas schwer“, so der Coach.

Im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Bayernligasaison hat der SV Heimstetten – freundlich ausgedrückt – nicht eben ein Offensivspektakel gezeigt. So musste sich der SVH gegen den eine Klasse tiefer spielenden TSV Grünwald mit einem 0:0-Unentschieden begnügen.

Heimstetten spielt Remis im ersten Test – vier Neuzugänge auf dem Feld

In der ersten Hälfte hätten beiden Seite noch mehrere Möglichkeiten gehabt; aufseiten der Heimstettner vergab Pirmin Lindner die beste Einschussmöglichkeit. Der Rückkehrer aus Burghausen war einer von vier Neuzugängen des SVH, der gegen Grünwald auf dem Rasen stand – neben Reza Sakhi Zada (Buchbach), Torwart Lukas da Silva-Pötzinger (FC Ismaning) und Moritz May (SV Waldeck). Noch außen vor war dagegen der angeschlagene Konrad Lieschke, der ebenfalls aus der U19 des SV Waldeck-Obermenzing gekommen ist.

„Es war ein erster Aufgalopp und gut, dass fast alle Jungs Spielzeit bekommen haben. Wir haben viel durchgewechselt“, resümiert Riglewski. Auf seine Mannschaft wartet nun am Montag eine weitere Trainingseinheit, ehe tags darauf der nächste Test ansteht – um 19.30 Uhr gegen den Kirchheimer SC. Jenen Ortsrivalen aus der Landesliga wird der SVH eineinhalb Wochen später im ersten Pflichtspiel wiedersehen – am Samstag, 4. Juli, in der Qualifikation zum Toto-Pokal. (ps)