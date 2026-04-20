SV Heimstetten siegt in Bayernliga-Krimi gegen Erlbach

Glanzparade: SVH-Torwart Moritz Knauf pariert den Strafstoß des Erlbachers Maximilian Sammereier. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Doch ihr Schuss aus 16 Metern in der letzten Aktion dieser Partie saust zwei Armlängen über die Latte hinweg. Kurz darauf besiegelt der Schlusspfiff einen 3:2-Erfolg für die Platzherren, die sich dadurch in der Tabelle auf Rang drei nach vorne schieben. „Der Sieg war absolut verdient“, urteilt Lukas Riglewski, spielender Co-Trainer bei Heimstetten. „Leider haben wir es verpasst, vorzeitig den Deckel drauf zu machen. Deshalb mussten wir am Ende noch mal zittern und hatten Glück, dass die letzte Chance des Gegners nicht drin war.“

Der Heimstettner Sportpark, der ja ohnehin eine Vorliebe für späte Tore und irre Schlussphasen hat, schickt sich in der Nachspielzeit an, seinem Ruf wieder mal alle Ehre zu machen. Denn nicht nur hat der heimische SVH im Bayernligaduell gegen den SV Erlbach soeben ein Gegentor zum 2:3 kassiert, sondern nun haben die Gäste auch noch die Chance zum späten Ausgleich.

Youngster Penski trifft zur Führung für den SV Heimstetten

Dabei beginnen die Gastgeber vor lediglich 100 Zuschauern so schwungvoll, wie man es von einer in diesem Jahr noch ungeschlagenen Mannschaft erwarten darf. „Die ersten zwanzig Minuten waren sehr ordentlich“, lobt Riglewski. Allein ein Treffer gelingt seinen Heimstettnern erst, nachdem ihr anfänglicher Elan bereits spürbar nachgelassen hat – und zwar nach einer halben Stunde. Da schlenzt der erneut von Beginn an spielende Youngster Robin Penski die Kugel gekonnt von Rechts ins linke Toreck zum 1:0, bereits sein dritter Treffer in den vergangenen vier Partien.

Wenige Minuten später folgt dann der nächste Aufreger, als Schiedsrichter Benjamin Wagner eine Tätlichkeit von Christopher Obermeier erkennt und den Erlbacher daraufhin mit Rot vom Platz schickt. Kurz nach der Pause steht der Unparteiische erneut im Blickpunkt, der nach einem Foul von Ikenna Ezeala auf Strafstoß für Erlbach entscheidet. Doch im Duell mit Maximilian Sammereier behält Heimstettens Torwart Moritz Knauf, der kurzfristig für den verletzten Fabian Scherger zwischen den Pfosten eingesprungen ist, die Oberhand.

Erlbach verkürzt trotz Unterzahl zweimal

Und es kommt sogar noch besser für seine Heimstettner: Nur wenige Minuten nach der Elfmeterparade köpft Dominique Girtler nach feiner Riglewski-Vorarbeit zum 2:0 ein. Nun scheint die Partie gelaufen, zumal die Platzherren ja mit einem Mann mehr auf dem Rasen stehen. Zwar kommt Erlbach nach knapp einer Stunde zum Anschlusstreffer, doch erneut Dominique Girtler stellt wenig später mit seinem zehnten Saisontor den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

In der Folge lässt der SVH mehrere gute Chancen zu einem vierten Tor ungenutzt – und das rächt sich. So kann Erlbach in der 88. Minute durch einen sehenswertem Volleyschuss von Leonhard Thiel auf 3:2 verkürzen. Kurz darauf vergibt SVH-Kapitän Daniel Steimel freistehend vor dem Tor die Möglichkeit zur Entscheidung. Und so müssen die Heimstettner erst noch eine Schrecksekunde in Form der letzten Gäste-Chance überstehen, ehe sie ihren dritten Sieg in den vergangenen vier Partien bejubeln dürfen. (ps)

SV Heimstetten – SV Erlbach 3:2 (1:0) Heimstetten: Knauf, Cavadias Ildas, Ildas, Ezeala, Steimel, Vochatzer, Titze (70. Fink), Riglewski Leitl, Girtler (83. Gebhart, Penski (58. Günzel). Tore: 1:0 Penski (30.), 2:0 Girtler (55.), 2:1 Ramstetter (57.), 3:1 Girtler (65.), 3:2 Thiel (88.). Rot: Obermeier (38.; Tätlichkeit). Schiedsrichter: Benjamin Wagner (TSV Kirchehrenbach) – Zuschauer: 100.