SV Heimstetten siegt 1:0 durch Tor des Tages von Riglewski

Der SV Heimstetten hat gegen Schalding-Heining gewonnen. Fast eine Stunde lang spielten die Heimstettner in Überzahl.

Die Abschlussqualitäten des Lukas Riglewski, die seine Trainerin Sarah Romert „außergewöhnlich“ nennt, haben sich sicher auch bis ins ferne Niederbayern herumgesprochen. Schließlich liefert der Co-Spielertrainer des SV Heimstetten so zuverlässig Tore ab wie ein Briefträger die Post: Seit der Spielzeit 2015 hat der 32-Jährige in jeder einzelnen Saison eine zweistellige Zahl an Toren erzielt.

Wir waren gut im Spiel und haben eine gute Energie auf den Platz gebracht.

SVH-Trainerin Sarah Romert

Insofern dürfte den Gästen vom SV Schalding-Heining Übles schwanen, als Riglewski in der 60. Minute dieses Bayernligaduells im Heimstettner Sportpark ein feines Zuspiel von Severin Müller elegant annimmt und wenige Schritte später das rechte untere Toreck anvisiert. Tatsächlich schlägt der Ball dort im nächsten Moment wie gewünscht ein – zum einzigen Treffer an diesem Fußballabend, an dessen Ende Heimstetten einen 1:0-Sieg bejubeln darf.

„Die Stimmung war hinterher sehr ausgelassen, die Jungs haben noch ordentlich gefeiert“, berichtet Sarah Romert. Und das mit gutem Grund: „Weil alle gemerkt haben, dass das der erste Sieg war, den wir uns wirklich verdient haben.“ So sei ihre Elf die klar bessere Mannschaft gewesen und habe sich etliche Chancen erspielt, sagt Romert. Einziges Manko: „Wir hätten den Sack früher zumachen müssen“, bemängelt die Trainerin.

Drei Tage nach der 1:4-Pokalniederlage gegen die SpVgg Unterhaching beginnt Heimstetten vom Start weg mit viel Schwung und erarbeitet sich schon früh erste Möglichkeiten. Gleichzeitig kommen aber auch die tief stehenden Gäste aus Passau hin und wieder gefährlich vors Gehäuse von Torwart Fabian Scherger. „Wir hätten in der ersten Halbzeit zwei, drei Tore machen müssen“, urteilt Sarah Romert. „Allerdings hatte der Gegner auch ein, zwei gute Chancen.“

In Kapitän Daniel Steimel und Außenverteidiger Quentin Kehl müssen gleich zwei Heimstettner im ersten Abschnitt verletzungsbedingt vom Feld. Doch auch diese Auswechslungen können die Gastgeber nicht aus der Spur bringen. „Wir waren gut im Spiel und haben eine gute Energie auf den Platz gebracht“, lobt Sarah Romert, deren Mannschaft ab der 37. Minute in Überzahl agiert. Der Grund: Ein Foul von Christoph Szili wertet der Schiedsrichter als Notbremse und schickt den Schaldinger daraufhin mit Rot vom Feld.

Doch auch mit einem Mann mehr und trotz guter Chancen vermögen es die Platzherren lange Zeit nicht, aus ihrer Überlegenheit Profit zu schlagen – bis Lukas Riglewski nach einer Stunde seinen großen Auftritt hat. Mit dem linken Fuß erzielt der Torjäger seinen dritten Saisontreffer, der den Heimstettnern letztlich einen knappen 1:0-Sieg beschert.

Dass kurz vor dem Abpfiff noch ein zweiter Schaldinger wegen Meckerns vom Platz fliegt, bleibt aus Sicht der SVH-Kicker nur eine Randnotiz. Ihr Augenmerk gilt nach dem Abpfiff vielmehr dem Jubel über den zweiten Dreier in Serie, durch den die Heimstettner ihren Holperstart mit drei sieglosen Spielen weiter in Vergessenheit geraten lassen.

SV Heimstetten – SV Schalding-Heining 1:0 (0:0) SVH: Scherger, Günzel, Ildas, Kehl, (32. May), Steimel (30. Rüther), Sakhi Zada, Lindner (65. Penski), Müller, Riglewski (90.+2 Goebl), Girtler, Leitl (83. Titze). Tor: 1:0 Riglewski (60.). Rot: Szili (37.; Notbremse), Haxhosaj (90.+4; Meckern). Schiedsrichter: Benjamin Mignon (SV Loderhof/Sulzbach). Zuschauer: 170.