SV Heimstetten: Schwaig kommt mit fünf Ex-Spielern

Angeschlagen: Der Einsatz von David Leitl (rot) gegen Schwaig ist fraglich. – Foto: Sven Leifer

Am Freitag um 19 Uhr trifft der SVH im Sportpark auf den FC Sportfreunde Schwaig. Fünf Akteure der Gäste haben früher für Heimstetten gespielt – drei sind erst im Sommer gewechselt.

Der erste Spieltag in der Bayernliga Süd ist durch, auf den ersten Punktgewinn jedoch muss der SV Heimstetten noch warten. Nach der 2:3-Auftaktniederlage beim FC Pipinsried bietet sich dem SVH an diesem Freitag die nächste Gelegenheit – im Heimspiel um 19 Uhr gegen den FC Sportfreunde Schwaig.

Dabei reisen die Gäste aus dem Landkreis Erding gleich mit mehreren Kickern an, die den Sportpark nur zu gut kennen. So haben Florian Pflügler und Tim Schels früher beim SVH gespielt; Sebastian Gebhart, Ludwig Gschlößl und Torwart Moritz Knauf sind gar erst im Sommer von Heimstetten nach Schwaig gewechselt.

Doch auch unabhängig vom Personal kennen sich beide Clubs gut, weshalb Sarah Romert eine klare Vorstellung davon hat, was ihre Elf am Freitag erwartet. „Ich gehe von einem defensiven Gegner aus, der das Spiel nicht unbedingt mitgestalten will“, sagt die Trainerin des SVH. Dies sei bereits bei den Aufeinandertreffen in der Vorsaison so gewesen, als sich Heimstetten jeweils mit einem 1:1 begnügen musste. „Schwaig wird sich hinten reinstellen und auf Konter gehen“, schätzt Romert.

Umso mehr müsse ihre Mannschaft leichte Ballverluste vermeiden und „brutal scharf“ sein, fordert die Trainerin. Ihr Resümee nach dem Auftaktmatch in Pipinsried fällt trotz der Niederlage nicht allzu negativ aus. „Wir haben Energie und Aktivität auf den Platz gebracht“, lobt Sarah Romert. „Es war kein schlechtes Spiel von uns, deshalb können wir mit einem positiven Gefühl in das erste Heimspiel gehen.“

Unter dem Flutlicht im Sportpark sicher nicht auf dem Rasen stehen werden die verletzten Abwehrspieler Fabian Cavadias und Ikenna Ezeala; ebenfalls noch außen vor sind Luka Arslan, Konrad Lieschke und Vitus Vochatzer, der erst Mitte August zurückerwartet wird. Ein Fragezeichen steht unterdessen hinter David Leitl: Der Angreifer ist in Pipinsried umgeknickt und musste daraufhin in der Pause ausgewechselt werden. Sollte der 20-Jährige nicht auflaufen können, wären Severin Müller oder Emil Titze eine Option für die Startelf.

Während Heimstetten seinen Ligaauftakt vergeigt hat, ist das Spiel am Freitag für die Sportfreunde Schwaig der erste Saisonauftritt. Der Grund: Ihre Partie gegen Wasserburg wurde auf kommenden Dienstag verlegt. Um trotzdem im Rhythmus zu bleiben, bestritt das Team ein Testspiel gegen den Landesligisten TSV Grünwald – und gewann mit 8:1. (ps)