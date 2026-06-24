SV Heimstetten schlägt Kirchheimer SC 6:1 – zwei Tore in Unterzahl

Der SV Heimstetten besiegt den Kirchheimer SC im Testspiel deutlich mit 6:1. Die letzten beiden Treffer erzielt Heimstetten sogar in Unterzahl, weil ein Spieler verletzt ausscheidet und kein Ersatz mehr da ist.

Das letzte Tor bleibt dem Kirchheimer SC vorbehalten – in Minute 90 durch Leonard Endisch. Allein sein Treffer ist lediglich Ergebniskosmetik im Testspiel beim klassenhöheren Ortsrivalen SV Heimstetten. Denn der Favorit verpasst dem KSC an diesem Abend eine 6:1-Abfuhr – elf Tage, bevor die Nachbarclubs in der Qualifikation zum Toto-Pokal erneut aufeinandertreffen werden.

Trotz des deutlichen Ergebnisses hätte diese Partie auch anders verlaufen können, räumt SVH-Trainerin Sarah Romert ein. Denn während ihre Elf in der ersten Hälfte eine „durchwachsene Leistung“ gezeigt habe, sei Kirchheim mehrfach gefährlich vor Tor gekommen. Allein das Team von Maximilian Riedmüller lässt an der alten Wirkungsstätte seines Trainers etliche Großchancen ungenutzt. Die Folge: Nach einem Eigentor von Gonzalo Lopez Guerena und einem Treffer durch Dominique Girtler geht es mit einem 2:0 in die Halbzeit.

Nach der Halbzeitpause und zahlreichen Auswechslungen auf beiden Seiten tritt der SVH ab dem Wiederanpfiff wie verwandelt auf. „Unsere zweite Halbzeit war sehr gut“, lobt Sarah Romert. „Wir hatten deutlich mehr Aktivität auf dem Platz und haben Kirchheim nicht mehr ins Spiel kommen lassen.“

Der Lohn sind vier weitere Treffer durch Youngster Felix Goebel, Rückkehrer Reza Sakhi-Zada, Denis Polat und Pirmin Lindner, der sich im Sommer ebenfalls dem SVH angeschlossen hat. Die letzten zwei Tore schießt Heimstetten sogar in Unterzahl, nachdem Ikenna Ezeala aufgrund muskulärer Probleme nicht weitermachen kann und kein Ersatzspieler mehr bereitsteht. Quasi mit dem Abpfiff fällt dann noch der Ehrentreffer für die Gäste, deren Trainer hinterher von einem „Testspiel mit vielen Erkenntnissen“ spricht – „im Positiven wie im Negativen“.

Auf seine Kirchheimer wartet nun erst mal kein Testspiel mehr in den nächsten Tagen. Dagegen empfängt der SVH an diesem Samstag um 11.30 Uhr den Bayernliga-Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim.

Eine Woche später stehen sich die Ortsrivalen dann erneut gegenüber – im ersten Pflichtspiel der Saison. Dabei tritt der SV Heimstetten am 4. Juli um 16 Uhr im Merowinger Sportpark des KSC zur Qualifikation für den Bayerischen Totopokal an.