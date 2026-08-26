SV Heimstetten scheitert zweimal am Pfosten – nur 1:1 beim Aufsteiger

Torschütze für Heimstetten: Lukas Riglewski (am Ball) erzielt die frühe Führung; später wird ihm ein Elfmeter verwehrt. – Foto: Sven Leifer

Der SV Heimstetten hat beim FSV Pfaffenhofen trotz starker Leistung nur 1:1 gespielt. In der 88. Minute klärten Torwart und Verteidiger zusammen auf der Linie, eine Minute später rettete der Pfosten.

Der FSV Pfaffenhofen hat mit vier Siegen in sechs Spielen einen Topstart in die Bayernliga hingelegt, aber das 1:1 (1:1) zu Hause gegen den SV Heimstetten war ein ganz glücklicher Punkt. Die Kicker aus dem Münchner Osten machten bei dem Aufsteiger einen Riesenjob, belohnten sich aber nicht für den betriebenen Aufwand.

Die Pfaffenhofener waren ziemlich froh, als der Schlusspfiff kam.

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten)

Bereits in der 8. Minute brachte Lukas Riglewski mit seinem vierten Saisontreffer den Gast in Führung mit einem Abstauber, als der Schuss von Severin Müller gerade noch gehalten wurde. Müller hatte zuvor schon eine Topchance (2.) und nach einer Viertelstunde hätte es eigentlich Elfmeter für Hoaschdeng geben müssen. Riglewski wurde gelegt und die Heimstettner fielen aus allen Wolken, dass ein Pfiff des Schiedsrichters ausblieb. Nach der Anfangsphase war Pfaffenhofen mit dem 0:1 noch ausgezeichnet bedient. Eine deutlichere Führung mit zwei Toren hätte den Kickern aus dem Münchner Osten einen Schub beim Selbstvertrauen gegeben.

Mitte der ersten Hälfte wurden die Gäste passiver und es gab dann auch schnell die kalte Dusche mit dem Ausgleich von Luka Brudtloff (32.). Zuvor hatten die Platzherren auch einen Pfostenschuss. Somit ging es nach 45 Minuten mit einem weitestgehend gerechten Remis in die Kabine.

In der Halbzeit sammelte sich der SV Heimstetten und kam wieder so stark wie zum Spielbeginn aus der Pause. „Es hat Spaß gemacht, unserer Mannschaft an diesem Abend zuzusehen“, sagt SVH-Trainerin Sarah Romert. Ihre Schützlinge hatten viel Ballbesitz, waren spielerisch stark und hatten auch die Torabschlüsse für eine neuerliche Führung. Mit zunehmender Spieldauer wurde das 1:1 immer ärgerlicher für die starken Gäste.

In den Schlussminuten versuchte Heimstetten dann noch einmal das Glück zu zwingen. In der 88. Minute klärten Torwart und Verteidiger zusammen auf der Linie bei einem Schuss, den der eine oder andere Zuschauer schon drin sah. Keine 60 Sekunden später rettete dann noch der Pfosten bei dem Abschluss von Felix Göbl. Kurz zuvor war der Heimstettner eingewechselt worden und mit diesem Schuss hätte er zum Mann des Tages werden können. Das Tor der Gäste lag massiv in der Luft, wollte aber nicht fallen.

„Die Pfaffenhofener waren ziemlich froh, als der Schlusspfiff kam“, stellte Sarah Romert fest. Ihre Mannschaft hatte mit dem 1:1 nach dem Spielverlauf eher zwei Punkte verloren als einen gewonnen. Die Trainerin betonte, dass die Mannschaft sportlich einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat. Mit acht Punkten aus sieben Spielen bleibt die Bilanz eher mittelprächtig, aber mit Leistungen wie in Pfaffenhofen sind die nächsten Siege nur eine Frage der relativ kurzen Zeit. (nb)

FSV Pfaffenhofen – SV Heimstetten 1:1 (1:1). SVH: Scherger, Rüther, Zada, May, Vochatzer, Girtler (73. Titze), Riglewski, Müller (84. Lindner), Penski (84. Göbl), Leitl, Günzel. Tore: 0:1 Riglewski (8.), 1:1 Brudtloff (32.). Schiedsrichter: Alexander Petschke (Surheim) – Zuschauer: 580.