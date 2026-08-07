SV Heimstetten scharf auf ersten Saisonsieg bei punktlosem Aufsteiger

Zurück auf dem Rasen. SVH-Offensivspieler Severin Müller (r.) sagt: „Ich habe das Gefühl, dass nach einem Jahr Pause die komplette Freude am Fußball wieder voll da ist.“ – Foto: Dieter Michalek

Der SVH wartet nach drei Spielen noch auf den ersten Dreier. Am Samstag gastiert die Mannschaft beim TSV Schwabmünchen, der bislang nur verloren hat und aus dem Spiel heraus noch kein Tor erzielt hat.

Genau das ist dem Vizekapitän seit Saisonbeginn wieder möglich: Ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung im Derby gegen Ismaning steht Müller wieder für den SVH auf dem Rasen – vermutlich auch an diesem Samstag, wenn der Bayernligist um 14 Uhr beim TSV Schwabmünchen antritt.

Ein Jahr lang ist Severin Müller wegen eines Kreuzbandrisses zum Zuschauen verdammt gewesen, und eines hat der Fußballer vom SV Heimstetten in dieser Zwangspause gelernt: „Es ist definitiv leichter auf dem Platz zu stehen als daneben“, sagt der 25-Jährige. „Draußen ist es oft frustrierend, weil man das Gefühl hat, dass man keinen direkten Einfluss nehmen kann.“

Bis dato konnte der Heimstettner, der in seiner Karriere noch nie für einen anderen Club aufgelaufen ist, in zwei Partien mitwirken. „Und diese Spiele waren schon etwas Besonderes“, sagt er. „Ich habe das Gefühl, dass nach einem Jahr Pause die komplette Freude am Fußball wieder voll da ist.“

Allein die Ergebnisse seiner Mannschaft haben bisher nur wenig Grund zur Freude geboten: Nach drei Spielen wartet der SVH, der laut Trainerin Sarah Romert in der Bayernliga Süd eigentlich „oben mitspielen“ will, noch auf den ersten Sieg. Nach Niederlagen gegen Pipinsried und Schwaig gab es zuletzt immerhin ein 1:1 gegen den TuS Geretsried.

„Den Saisonstart haben wir uns natürlich anders vorgestellt“, räumt Severin Müller ein. Bei der Frage nach den Gründen, warum es bislang nicht läuft, bleibt der Offensivmann vage. „Das ist schwierig zu sagen. Schon die Vorbereitung ist von den Ergebnissen her nicht optimal gelaufen. Und momentan kommen wir einfach nicht in unser Spiel.“

Dennoch müsse man „weiter positiv bleiben“, fordert Müller, der in Heimstetten auch als Jugendtrainer der U13 fungiert. Und mit Blick auf die Partie in Schwabmünchen betont er: „Da wollen wir endlich den ersten Dreier holen – mit einem schönen Spiel.“

Die Ausgangslage für sein Team ist dabei nicht schlecht. Denn der Aufsteiger aus dem Kreis Augsburg ist einer von drei Clubs, die in der Tabelle noch schlechter dastehen als der SVH. So hat Schwabmünchen bislang nur verloren – erst in Kottern und danach gegen die Topteams TSV 1860 München II und Pipinsried. Überdies hat der Aufsteiger aus dem Spiel heraus noch kein einziges Tor erzielt und muss am Samstag auf mehrere Leistungsträger verzichten.

Doch auch Heimstetten hat mit Personalsorgen zu kämpfen. So fehlen nicht nur weiterhin Luka Arslan, Vitus Vochatzer und Konrad Lieschke. Sondern auch Dennis Polat und der verletzte Abwehrchef Fabian Cavadias sind in Schwabmünchen außen vor. (ps)