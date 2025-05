SV Heimstetten: Roman Langer nimmt Abschied vom Sportpark

Die Fans des SV Heimstetten haben kürzlich per Online-Abstimmung ihre „Legenden-Elf“ gewählt. Mit dabei sind etwa Quirin Löppert, Sebastiano Nappo und Orhan Akkurt sowie der derzeitige Kapitän Lukas Riglewski und Eigengewächs Severin Müller. Als Trainer der „Legenden-Elf“ kürten die SVH-Anhänger den aktuellen Coach Roman Langer, der bislang in 100 Spielen als Assistent und Chefanweiser bei Heimstetten am Seitenrand stand.

Sein 101. Auftritt wird nun ein besonderer sein. Denn an diesem Freitag um 19 Uhr im Heimspiel gegen den TSV Grünwald sitzt Roman Langer zum vorerst letzten Mal im eigenen Sportpark auf der Trainerbank. Schließlich hat der 35-Jährige kürzlich verkündet, dass er sein Amt am Saisonende abgeben wird.

In 15 Heimspielen hat Heimstetten 48 Tore erzielt

Auch die Nachfolge ist bereits geregelt: In Sarah Romert wird die aktuelle Co-Trainerin im Sommer zum Chefcoach aufsteigen. Und noch etwas steht seit dem vergangenen Spieltag fest: Romert und ihr Team, das diese Saison zwischenzeitlich tief im Abstiegskampf steckte, werden erneut in der Bayernliga Süd antreten.

Denn trotz der jüngsten 4:5-Pleite beim Schlusslicht TSV Rain kann der Tabellenzehnte SVH bei noch zwei ausstehenden Partien auch rechnerisch nicht mehr in die Abstiegszone abrutschen. Ganz anders ist die Ausgangslage beim Gegner an diesem Freitag, dem Aufsteiger und Landkreis-Rivalen aus Grünwald. Er liegt als Tabellenvorletzter aktuell auf einem direkten Abstiegsrang und ist in Heimstetten fast schon zum Punkten verdammt – was freilich eine undankbare Aufgabe ist.

Denn so schwach der SVH diese Saison in der Fremde gespielt hat, so mächtig trumpfte er vor eigenem Publikum auf: In 15 Heimspielen schossen die Heimstettner satte 48 Tore; zuletzt schickten sie ihre Gegner aus Kirchanschöring, Türkspor Augsburg, Sonthofen und Nördlingen gar mit 6:1-, 7:1-, 4:2- und 6:1-Packungen nach Hause. Und als wäre das nicht genug, reist in Grünwald nun ausgerechnet die löchrigste Abwehr der Bayernliga an: Unschöne 72 Gegentreffer hat die Elf des Ex-Garchingers Florian de Prato bereits kassiert.

Insofern dürfen die Fans im Sportpark auf reichlich Tore hoffen – zumal in Jordi Woudstra (21 Saisontore) und Lukas Riglewski (17) gleich zwei Heimstettner noch Ambitionen auf die Torschützenkrone hegen. Noch mehr im Fokus steht am Freitag jedoch ein anderer – nämlich ihr scheidender Trainer. So wird Roman Langer vor der Partie offiziell verabschiedet. Ebenfalls Servus sagt der Verein dann zu Marion Schwarz, die jahrelang beim SVH an der Stadionkasse saß. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Knauf, Cavadias, Günzel, Ezeala, Kehl, Lindner, Sakhi Zada, Müller, Riglewski, Woudstra, Celik.