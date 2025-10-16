SV Heimstetten reist mit Offensivpower zum SV Kirchanschöring

Nach der spielfreien Pause und mit Rückkehrer David Leitl will Heimstetten beim heimstarken SVK seine starke Form bestätigen.

Der SV Heimstetten ist vergangenes Wochenende spielfrei gewesen – und dennoch hat der erfolgreichste Torjäger des Bayernligisten seine Treffsicherheit unter Beweis stellen können. So war Co-Spielertrainer Lukas Riglewski beim Mannschaftsabend im Bowlingcenter das Maß aller Dinge – noch vor Chefcoach Sarah Romert, die es immerhin bis ins Finale schaffte.

Durchschnittlich 700 Zuschauer im Stadion

Angesichts von so viel Zielwasser im Blut stehen die Chancen nicht schlecht, dass der 31-Jährige an diesem Freitag auch auf dem Rasen abräumt – und zwar im Auswärtsspiel beim SV Kirchanschöring (19 Uhr). Dort wartet auf den SVH indes eine hohe Hürde. Denn nicht nur stellt der Tabellenvierte aus dem Kreis Traunstein den ligaweit zweitbesten Angriff und die drittstabilste Abwehr. Sondern gerade daheim ist der SVK eine Macht und bisher ungeschlagen, was auch an der Stimmung in der EM-Group Arena liegen dürfte. Denn dort finden sich im Schnitt gut 700 Zuschauer ein – mehr als in jedem anderen Stadion der Bayernliga Süd.

„Das ist eine Mannschaft, die viel Intensität auf den Platz bringt und richtig Gas gibt“, warnt Sarah Romert vor dem Gegner. Doch schon im nächsten Satz betont sie: „Wir fahren da mit breiter Brust hin.“ Zum einen liegt das an der Formkurve ihres Teams, das fünf der jüngsten sechs Partien gewinnen konnte und vor dem spielfreien Wochenende einen 2:0-Sieg beim stark eingeschätzten SV Erlbach holte.

Zum anderen habe die Minipause mit 15 Tagen ohne Pflichtspiel ihrer Mannschaft „richtig gut getan“, sagt Romert, die überdies von „perfektem Timing“ spricht. Denn zwischenzeitlich habe eine Krankheitswelle ihre Mannschaft heimgesucht; mittlerweile jedoch seien alle Kicker wieder gesund. Dies gilt auch für Neuzugang David Leitl, der bislang verletzungsbedingt noch kein Ligaspiel für den SVH bestreiten konnte. Dass der 19-Jährige nun wieder zur Verfügung stehe, „gibt uns noch mehr Offensivpower“, freut sich seine Trainerin.

Jetzt fehlt auch noch Vitus Vochatzer: „Tut uns schon weh“

Zugleich muss sie in Kirchanschöring nicht nur auf die Langzeitverletzten Severin Müller, Daniel Steimel, Moritz Knauf und Moritz Heigl verzichten, sondern aus persönlichen Gründen wird auch Vitus Vochatzer nicht dabei sein. „Das tut uns schon weh“, gesteht Romert. Schließlich ist der 21-jährige Ex-Garchinger nicht nur eine feste Größe im Heimstettner Mittelfeld, sondern hat diese Saison auch schon zwei Treffer erzielt.

Besser waren da bislang nur die Stürmer Dominique Girtler und Yamin H-Wold mit fünf beziehungsweise vier Toren. Und natürlich Lukas Riglewski, seit vergangener Woche Bowling-Champion beim SVH, der in elf Spielen bereits neun Treffer erzielt hat. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Titze, Polat, Arslan, H-Wold, Riglewski, Girtler.