SV Heimstetten: Plätze gesperrt, Partie gegen Türkgücü fällt aus SV HEIMSTETTEN

Das geplante „Auswärtsspiel dahoam“ des SV Heimstetten wird nun doch nicht an diesem Dienstag nachgeholt. Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, ist seine Partie bei Türkgücü München aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt worden. Ursprünglich hätte das Nachholspiel an diesem Dienstag um 19 Uhr stattfinden sollen - und zwar im Heimstettner Sportpark, wo der Klub aus der Landeshauptstadt seit Kurzem seine Heimspiele austrägt.