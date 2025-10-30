SV Heimstetten peilt Sieg im Auswärtsspiel beim FC Hauzenberg an

Vor dem letzten Hinrundenspiel steht Heimstetten im Tabellenmittelfeld, während Aufsteiger Hauzenberg um den Klassenerhalt kämpft.

15 Spieltage sind rum in der Bayernliga, nur noch eine Partie fehlt bis zum Ende der ersten Halbserie. Und beim SV Heimstetten scheint inzwischen klar, wo der Club diese Saison mitmischt. Und zwar weder im Abstiegskampf wie in der vergangenen Spielzeit noch ganz oben an der Tabellenspitze wie im Jahr zuvor.

Vielmehr ist der SVH vor dem letzten Hinrundenspiel beim FC Sturm Hauzenberg am Freitag um 19.30 Uhr so was wie das vereinsgewordene Mittelmaß der Bayernliga Süd. Denn mit fünf Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen liegt das Team von Cheftrainerin Sarah Romert aktuell fast genau in der Tabellenmitte auf Rang zehn.

Nach einem holprigen Saisonstart hatte Heimstetten zwischenzeitlich einen Lauf mit fünf Siegen aus sechs Spielen – einerseits. Andererseits wurden der Mannschaft zuletzt beim 1:3 in Kirchanschöring und bei der 2:4-Heimniederlage gegen Landsberg von zwei Topteams der Liga die Grenzen aufgezeigt worden. Wobei seine Elf in beiden Partien eine starke Leistung gezeigt habe, betont Heimstettens Co-Trainer Niklas Eberhardt. „Darauf können wir auf jeden Fall aufbauen.“ Einziges Manko sei jeweils das Verhalten bei den Gegentoren gewesen. „Die haben wir zu einfach hergegeben“, kritisiert der Coach. „Da hat in der einen oder anderen Situation vielleicht der letzte Tick Fokus gefehlt.“

Und dennoch gibt sich Eberhardt mit Blick auf das Flutlichtspiel am Freitag zuversichtlich: „Wenn wir da an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen, sind auf jeden Fall drei Punkte drin.“ Zumal der Gegner heilfroh wäre, wenn er sich in jener mittelmäßigen Tabellenregion herumtreiben würde, in der Heimstetten aktuell rangiert. Denn der Aufsteiger aus dem Kreis Passau hat nur halb so viele Punkte gesammelt wie der SVH und liegt damit auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Vor allem offensiv ist Hauzenberg oft zu harmlos: Gerade mal elf Saisontore stehen für den Club zu Buche – mithin nur eines mehr als SVH-Co-Spielertrainer Lukas Riglewski bisher allein erzielt hat.

Dass man den Aufsteiger dennoch nicht unterschätzen sollte, hat vor zwei Wochen der TSV 1860 München II erfahren, der ebenfalls am Freitagabend und als Tabellenführer eine 0:1-Niederlage in Hauzenberg kassierte. Auf diesen Überraschungscoup ließ der Liganeuling jedoch prompt wieder einen enttäuschenden Auftritt folgen. So ging der FC zuletzt im Aufsteigerduell bei Geretsried mit 0:5 baden.

Personell steht bei den Heimstettnern am Freitag der bekannte Kader zur Verfügung. Noch außen vor sind weiterhin die Langzeitverletzten Daniel Steimel, Severin Müller, Moritz Heigl und Moritz Knauf. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Titze, Polat, Arslan, H-Wold, Riglewski, Girtler.