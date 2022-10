SV Heimstetten naiv und schläfrig: „Wir haben unfassbar unclever gespielt“ SVH unterliegt im Kellerduell

Heimstetten – Auf dem grün-weißen Mannschaftsbus des VfB Eichstätt prangt neben dem Vereinslogo der Schriftzug: „Die Jungs.“ Jenes Gefährt wartet nun also nach dem Auftritt des Regionalligaklubs beim SV Heimstetten mit laufendem Motor auf dem Parkplatz. Und ginge es nach den 90 vorangegangen Spielminuten, dann müssten eigentlich die Fußballer des SVH in den Bus einsteigen.

Denn sie – und nicht etwa die Eichstätter – haben sich in diesem Kellerduell zwischen dem Schlusslicht und dem Drittletzten der Tabelle über weite Strecken so naiv und unerfahren angestellt wie eine Bande „Jungs“. Oder in den Worten ihres Trainers Christoph Schmitt: „Wir haben unfassbar unclever gespielt.“ Und das sei bestraft worden von einer „erfahrenen Mannschaft, die alles mitgenommen hat, was wir ihr angeboten haben“, so der Coach.

Doppelschlag von Eichstätt - Knauf patzt

Folglich leuchtet am Ende ein 2:3 auf der Anzeigetafel im Sportpark auf – was freilich nicht dem tatsächlichen Endstand von 2:4 entspricht. Doch so, wie die Anzeigetafel an diesem Nachmittag mehrfach zu spät dran ist, so ergeht es auf dem Rasen auch den Heimstettnern. Sie haben in der Tabelle nun schon sechs Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze – und auf die SpVgg Ansbach, den kommenden Gegner des SVH.

Bei diesen nächsten Abstiegskracher sollte Trainer Schmitt jedem seiner Kicker vor dem Anpfiff einmal kräftig in die Nase zwicken. Denn dies würde womöglich verhindern, dass die Heimstettner erneut so schläfrig auftreten wie in der Anfangsphase gegen Eichstätt. So verlängert Sandro Sengersdorf schon nach fünf Minuten einen Einwurf unglücklich zu Sebastian Graßl, der sich aus wenigen Metern die Ecke aussuchen kann. Aus seinem 0:1 macht Fabian Eberle wenig später ein 0:2 – unter gütiger Mithilfe von Torwart Moritz Knauf, der den Treffer mit einem Fehlpass einleitet.

„Im Grunde schießen wir da zwei Eigentore“

„Im Grunde schießen wir da zwei Eigentore“, ärgert sich Trainer Schmitt, dessen Elf in der 19. Minute immerhin auf 1:2 verkürzt – durch einen Elfmeter von Lukas Riglewski nach Foul an Robert Manole. In der Folge sind dann die Gäste am Drücker, scheitern aber dreimal hintereinander frei vor dem Tor an Keeper Knauf. Da kurz vor der Pause sowohl Eichstätts Daniel Haubner bei einem Freistoß als auch Riglewski per Distanzschuss nur den Pfosten treffen, geht es mit einem 1:2 in die Kabine. Dort sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits Robert Manole, nachdem sich der Heimstettner binnen weniger Minuten zwei Verwarnungen abgeholt und dafür Gelb-Rot gesehen hat. „Das war sehr unclever von ihm“, hadert Schmitt. „Und ein Stück weit sinnbildlich für unseren Auftritt.“