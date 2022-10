SV Heimstetten: Nach drei Jahren auf der Ersatzbank - eine Chance für Torwart Moritz Knauf

Kurz vor der Heimpartie seines SV Heimstetten gegen die Würzburger Kickers vor zehn Tagen hat bei Moritz Knauf das Telefon geklingelt. Am Apparat war sein Trainer, der dem Torhüter eröffnete, dass er im nächsten Spiel von Beginn an auflaufen wird.

Heimstetten – „Das war Freude pur, als ich das erfahren habe“, erinnert sich der 20-Jährige – was einerseits erstaunt. Schließlich gibt es wahrlich dankbarere Aufgaben, als gegen den gefährlichsten Angriff und hinter der löchrigsten Abwehr der Regionalliga im Tor zu stehen. Andererseits ist Knaufs Euphorie allzu verständlich. Denn seit seinem Wechsel von den A-Junioren des FC Bayern im Jahr 2019 ist der Keeper beim SVH die Nummer zwei hinter Maximilian Riedmüller gewesen. Doch nachdem dieser in den Wochen zuvor „nicht immer ganz glücklich ausgesehen hat“, so Trainer Christoph Schmitt, sollte nun also Knauf eine Chance bekommen.

Seither ist der Youngster dreimal in der Startelf gestanden. „Und ich bin der Meinung, dass ich drei solide, gute Spiele gemacht habe“, sagt Knauf nach dem 5:3 über Nürnberg. Zwar ist der Torwart hörbar bemüht, keine allzu lauten Ansprüche zu stellen. Jedoch sagt er auch: „Ich will jetzt weiter gut halten und das Vertrauen bestätigen, das ich bekommen habe.“