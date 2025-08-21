SV Heimstetten muss auf Torjäger Lukas Riglewski verzichten

Heimstetten – Die Unentschieden-Saison des SV Heimstetten kippt so langsam auf die negative Seite und die Aufgaben des Bayernligisten werden auch nicht leichter. Nach der schmerzhaften Heimniederlage gegen Gundelfingen geht es nun in die Festung des Aufsteigers FC Schwaig.

Der Aufsteiger hat bei seiner Premiere in der Bayernliga schon erheblich für Furore gesorgt. So hatte man im Toto-Pokal den Drittligisten FC Ingolstadt am Rande der Niederlage, als man ganz spät das 1:2 kassierte. Zuletzt bei der 0:3-Heimniederlage gegen den TSV 1860 München II hatte man die satte Kulisse mit 1.500 Zuschauern. Auch diesmal gegen Heimstetten kommen sicher mehrere Hundert Besucher.

Die Euphorie bei den Sportfreunden Schwaig ist riesig, aber das bringt auch Druck mit sich. Von den ersten drei Heimspielen hat der Aufsteiger zwei verloren und nun gegen die noch sieglosen Heimstettener erwartet jeder in Schwaig, dass man die Heimbilanz aufhübscht.

„Wir müssen jetzt positiv bleiben. Natürlich strotzt die Mannschaft jetzt nicht vor Selbstvertrauen.“

Sarah Romert

Der SVH lernt nun auch Raffael Ascher kennen, der Eigengewächs, Galionsfigur und Phänomen in Schwaig ist. Der Stürmer ist quasi der Thomas Müller von Schwaig und der machte in den ersten fünf Bayernligaspielen seiner Karriere auch gleich fünf Tore. Mit Ascher und dem aus Buchbach gekommenen Ex-Ismaninger Daniel Gaedke hat der Neuling ein Sturmduo, das in der Bayernliga Aufsehen erregen kann.

Heimstettens Trainerin Sarah Romert möchte sich nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen und vielmehr auf die eigene Leistung schauen. „Wir müssen jetzt positiv bleiben“, sagt die Trainerin, „natürlich strotzt die Mannschaft jetzt nicht vor Selbstvertrauen.“ Die Rückkehr in die Erfolgsspur muss man sich hart erarbeiten und in Schwaig ist das gleich die ansatzweise Verhinderung der langen Bälle des Aufsteigers nach vorne.

Thomas Bauer fehlt dem SV Heimstetten wegen Auslandssemester bis Jahresende

Klar ist aber auch, dass man schon mit einer kleinen Serie in der extrem ausgeglichenen Bayernliga tabellarisch schnell wieder viel korrigieren kann. Bei dem Projekt Den-Bock-Umstoßen muss der SV Heimstetten diesmal auf seinen besten Torschützen Lukas Riglewski verzichten.

Bei Vitus Vochatzer stehen die Chancen 50:50 und Thomas Bauer ist ab sofort nicht mehr Teil des Kaders. Er hat sein Auslandsstudium begonnen und fehlt bis Dezember. Diese Fußballpause war vor der Saison schon kommuniziert. Für das erste Gastspiel in der schönen Schwaiger Fußballarena bedeutet das einen deutlich engeren Kader. Nach zuletzt ansprechenden Leistungen darf Yannick Günzel darauf hoffen, für Riglewski in die erste Elf zu rücken.