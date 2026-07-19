SV Heimstetten: Müller trifft auf Anhieb 356 Tage nach Kreuzbandriss

Geglücktes Comeback: Severin Müller (r.) trifft in Manching zum 1:0; vor knapp einem Jahr in der Bayernligapartie gegen Ismaning das Kreuzband gerissen. – Foto: Dieter Michalek

Severin Müller feiert sein Comeback nach einem Kreuzbandriss. Er und David Leitl schießen den SVH in die nächste Runde des Toto-Pokals.

356 Tage hat Severin Müller auf diesen Moment warten müssen – eine kleine Ewigkeit für einen Fußballer. Im vergangenen Sommer hatte sich der Vizekapitän des SV Heimstetten im Bayernligaderby gegen den FC Ismaning das Kreuzband gerissen. Was folgte, waren eine Operation, eine kräftezehrende Reha und eine Saisonvorbereitung.

Doch nun, in der ersten Hauptrunde des Totopokals gegen den Landesligisten SV Manching, hat Severin Müller sein Pflichtspielcomeback für den SVH gefeiert. Und so lange seine Zwangspause auch war, so schnell hat sich der Offensivmann jetzt mit einem Treffer zurückgemeldet. So erzielt der 25-Jährige bereits in der neunten Minute das 1:0 für sein Team und ebnet diesem dadurch den Weg zu einem 2:1-Erfolg.

„Für Sevi war das natürlich toll“, sagt SVH-Trainerin Sarah Romert über den Auftritt des Rückkehrers. „Alle haben sich für ihn gefreut.“ Zumal Severin Müller nach dem Abpfiff zusammen mit seinen Kollegen den erhofften Einzug in die nächste Pokalrunde feiern kann.

„Der Sieg war absolut verdient“, urteilt Sarah Romert – wiewohl sie auch kritische Worte findet. Denn nach einer starken ersten Halbzeit habe ihre Elf im zweiten Durchgang nachgelassen. „Da haben wir leider unsere gute Struktur verloren und hatten nicht mehr so viel Energie auf dem Platz“, hadert die Trainerin. Und so schnüren die Gäste nicht etwa frühzeitig den Sack zu, sondern müssen nach dem Anschlusstor noch bis zum Ende um den Sieg zittern.

Dabei beginnt dieses Pokalduell, als hätte ein SVH-Fan das Drehbuch geschrieben. Denn nicht nur beschert Severin Müller mit seinem Tor den Heimstettnern einen Traumstart, sondern in der 25. Minute legt Sturmkollege David Leitl auch noch einen zweiten Treffer nach. „Wir waren total dominant, hatten viel Ballbesitz und haben gute Lösungen gefunden“, lobt Sarah Romert.

Zur Halbzeit nimmt sie in Müller und Leitl sowie Dennis Polat und Moritz May gleich vier Kicker vom Feld – auch mit Blick auf die anstehenden ersten Ligaspiele am Dienstag in Pipinsried und drei Tage später daheim gegen Schwaig, wie sie sagt. Doch wohl auch wegen dieser Auswechslungen kommt es in der zweiten Hälfte zu einem Bruch im SVH-Spiel.

Zugleich wird Manching immer stärker und erzielt durch Maximilian Eberwein das 2:1 (71.). Spätestens jetzt wird aus Heimstettner Sicht aus einem lange Zeit souveränen Auftritt eine Zitterpartie, in der die Gäste in der Schlussphase noch den einen oder anderen Schreckmoment in Form von gegnerischen Torchancen überstehen müssen. Doch auch weil SVH-Keeper Lukas da Silva-Pötzinger mehrfach stark pariert, geht sein Team am Ende als Sieger vom Feld. (ps)

SV Manching – SV Heimstetten 1:2 (0:2) SVH: da Silva-Pötzinger, Günzel, Ildas, Kehl, May (46. Titze), Müller (46. Zada), Polat (46. Girtler), Riglewski (70. Goebel), Steimel, Leitl (46. Rüther), Lindner. Tore: 0:1 Müller (9.), 0:2 Leitl (25.), 1:2 Eberwein (71.) Schiedsrichter: Johannes Lorenz (Allersberg) – Zuschauer: 130