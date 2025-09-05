FC Schwaig gegen SV Heimstetten „Wir sind uns bewusst, dass da viel individuelle Qualität auf uns wartet – gerade in der Offensive“: SVH-Trainerin Sarah Romert und Co-Trainer Niklas Eberhardt vor dem Pipinsried-Spiel. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

SV Heimstetten: Mit viel Energie zum FC Pipinsried 9. Spieltag der Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Heimstetten Pipinsried

Erneut hat sich der SV Heimstetten am Ende mit einem Remis begnügen müssen – wie schon so oft in dieser Bayernligasaison. Doch diesmal gab’s nach dem Schlusspfiff nicht etwa lange Gesichter bei den SVH-Fußballern, im Gegenteil. Denn der Gegner beim Testspiel unter der Woche war der eine Klasse höher kickende FC Bayern II, dem der Außenseiter in seinem gut gefüllten Sportpark ein 2:2-Unentschieden abtrotzte.

Morgen, 17:30 Uhr FC Pipinsried Pipinsried SV Heimstetten Heimstetten 17:30 PUSH „Es war ein cooles Spiel und eine tolle Erfahrung für die Jungs“, sagt Trainerin Sarah Romert nach dem Auftritt ihrer Elf gegen die Zweitvertretung des Rekordmeisters. Zudem könne man aus dem starken Auftritt durchaus Schwung mitnehmen fürs nächste Ligaspiel, gibt sich die 30-Jährige überzeugt. In diesem gastiert ihr SVH am Samstag um 17.30 Uhr beim FC Pipinsried, einem der Topfavoriten in der Bayernliga Süd.

„Wir sind uns bewusst, dass da viel individuelle Qualität auf uns wartet – gerade in der Offensive“, sagt Romert mit Blick auf den Gegner. Dieser hat in Nico Karger nicht nur einen Stürmer in seinen Reihen, der einst für den TSV 1860 München in der 2. und 3. Bundesliga gespielt hat. Sondern an seiner Seite geht seit dieser Saison auch Kubilay Celik auf Torejagd, der bis zum Sommer noch das Trikot des SV Heimstetten trug. Auch sonst ist der Kader von Trainer Josef Steinberger prominent besetzt – und dennoch hat sein Team diese Saison bereits mehrere überraschende Niederlagen kassiert. „Man hat ein bisschen mehr von Pipinsried erwartet“, sagt Sarah Romert angesichts der elf Punkte aus sieben Spielen, die der FCP bislang geholt hat. Allerdings trifft diese Einschätzung auch auf ihr eigenes Team zu, denn mit bloß acht Zählern aus acht Partien rangiert Heimstetten weiterhin in der Abstiegszone.