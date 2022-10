SV Heimstetten: Mal wieder die Abwehrschnitzer 2:4 – SVH bringt sich bei der SpVgg Ansbach erneut um den Lohn seiner Arbeit

Eine prekäre Personallage, trotzdem ansehnlicher Offensivfußball, aber eine mediokre Defensive: Das letzte Hinrundenspiel bei der SpVgg Ansbach ist in mehrerlei Hinsicht symptomatisch gewesen für die bisherige Saison des SV Heimstetten. Denn wie so oft in dieser Spielzeit brachte sich der Tabellenletzte der Regionalliga auch beim 2:4 gegen den Aufsteiger um den Lohn seiner Mühen – durch haarsträubende Abwehrschnitzer.

Heimstetten – „Offensiv haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, aber in der Defensive haben wir wieder mal zu leichte Tore kassiert“, resümiert Co-Trainer Roman Langer, der zusammen mit Memis Ünver den verhinderten Chefcoach Christoph Schmitt vertrat. Der 37-Jährige war am Tag vor dem Spiel zum zweiten Mal Vater geworden, sodass wenigstens ihm dieses Wochenende in positiver Erinnerung bleiben wird – anders als seinen Kickern.

Denn nach der 13. Niederlage im 19. Spiel sieht es für den SVH zur Halbzeit dieser Saison so düster aus wie nie: Satte acht Punkte trennen das Schlusslicht in der Tabelle bereits von den Relegationsplätzen. „Der Abstand ist jetzt ziemlich groß“, räumt Roman Langer ein. „Aber trotzdem glauben wir noch an den Klassenerhalt. Wir waren in den letzten Jahren ja in ähnlichen Situationen. Und wenn man mal einen Lauf hat, dann kann sich das Bild ganz schnell ändern.“

Allein um ins Laufen zu kommen, müsste der SVH vermutlich erst mal seine Personalmisere abschütteln. So fehlten dem Tabellenletzten auch in Ansbach nicht nur mehrere Langzeitverletzte, sondern auch einige kurzfristige Ausfälle. Die Folge: In Mert Yildiz, Ben Biton und Alexios Pavlidis saßen gerade mal drei Feldspieler auf der Ersatzbank – wobei Letzterer soeben erst von einer Verletzung zurückgekehrt war.

Zum dünnen Kader gesellte sich in Ansbach – und das ist bei Heimstetten ebenfalls fast schon Usus – auch noch ein früher Rückstand: Bereits in der zwölften Minute musste Keeper Maximilian Riedmüller, der diesmal den Vorzug vor Moritz Knauf erhalten hatte, das erste Mal hinter sich greifen. Vorausgegangen war ein Pass in die Schnittstelle der Viererkette, die dabei alles andere als gut aussah. Auch das zweite und dritte Ansbacher Tor in der 34. und 76 Minute fielen auf ganz ähnliche Art und Weise. „Das waren fast identische Situationen, in denen unsere Abwehrreihe nicht gut zusammenspielt“, kritisiert Langer. „Wir waren hinten das ganze Spiel über nicht sicher und sind auch nie richtig in die Zweikämpfe gekommen.“

Offensiv dagegen sah das Heimstettner Spiel ungleich besser aus – und das war auch der Grund, weshalb die Gäste lange Zeit von einem Punkt, wenn nicht gar vom ersten Auswärtssieg der Saison träumen dürften. So gelang Mohamad Awata vor und nach der Pause jeweils der Ausgleich. Und nach seinem 2:2 trafen Lukas Riglewski und Sam Zander wenige Minuten hintereinander erst den Pfosten und dann die Latte. Allein das Tor fiel eine Viertelstunde vor Schluss auf der Gegenseite für die SpVgg Ansbach, die durch das 2:4 in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf machte. (PATRIK STÄBLER)

SpVgg Ansbach - SV Heimstetten 4:2 (2:1)

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Müller, Günzel (82. Yildiz), Sengersdorf, Sakhi Zada, Awata, Zander, Fambo, Riglewski, Tunc.

Tore: 1:0 Landshuter (12.), 1:1 Awata (14.), 2:1 Schelhorn (34.), 2:2 Awata (62.), 3:2 Herzner (77.), 4:2 Herzner (90.+2).

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (TSV Karlburg) – Zuschauer: 630.