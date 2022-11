SV Heimstetten lässt Türkgücü jetzt doch in den Sportpark

Noch im Sommer hat der SV Heimstetten abgelehnt, dass der Ligarivale SV Türkgücü München im ATS-Sportpark seine Heimspiele austragen darf. Nun vollzieht der Fußball-Regionalligist eine Kehrtwende. Er halte an seiner Kritik von damals auch heute noch fest, sagt SVH-Präsident Magnus Harlander. Dennoch habe sein Klub der neuerlichen Anfrage Türkgücüs zugestimmt, „weil wir gut verhandelt und ein gutes Angebot bekommen haben“.

Heimstetten – An diesem Wochenende steigen im ATS-Sportpark in Heimstetten gleich zwei Regionalligaspiele. Zunächst empfängt der SVH am Samstag um 14 Uhr die DJK Vilzing. Und exakt 24 Stunden später gastiert dann Wacker Burghausen im Stadion – im Duell gegen den Gastgeber Türkgücü München.

Denn nachdem der SV Heimstetten es im Sommer noch abgelehnt hatte, dass der Ligarivale einen Teil seiner Heimpartien im ATS-Sportpark bestreitet, hat der Klub aus dem Kirchheimer Ortsteil nun eine Kehrtwende vollzogen. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass Türkgücü diese Saison einige Spiele bei uns austragen wird“, bestätigt SVH-Präsident Magnus Harlander. Welche Partien dies sein werden, sei noch offen, sagt der Klubchef – schließlich bleibt das Grünwalder Stadion als Heimspielort der Münchner bestehen. Doch dort darf der Tabellenneunte nur einen Teil seiner Spiele austragen. Und um kostspielige Heimpartien im Olympiastadion zu vermeiden, hatte sich der Klub auf die Suche nach einer Alternative gemacht – und sie nun also in Heimstetten gefunden.

Dass der SVH diesem Deal zugestimmt hat, mag zunächst überraschen. Schließlich hatte der Verein im April noch eine Anfrage von Türkgücü abgelehnt – garniert mit klaren Worten von Klubchef Harlander. „Was Türkgücü in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, ist nicht das, was wir uns unter Amateursport vorstellen“, sagte der Präsident damals. So hätten die Münchner „mit Geld um sich geschmissen“, bemängelte Harlander. „Und das hat die Erwartungen an Geldflüsse auf breiter Ebene in die Höhe getrieben, was für alle Vereine ein Problem darstellt.“

An dieser Kritik halte er auch heute noch fest, sagt der SVH-Präsident. Und dennoch habe sein Klub der neuerlichen Anfrage Türkgücüs zugestimmt, „weil wir gut verhandelt und ein gutes Angebot bekommen haben“. Das Geld, das durch die Gastspiele der Münchner sowie in Form von Kioskeinnahmen in die Vereinskasse fließt, verschaffe dem Klub etwas Luft, sagt Harlander. „Am Ende geht’s darum, dass der Verein am Leben erhalten wird. Deshalb müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen.“

Der Klubchef verweist in dem Zusammenhang auf die angespannte Finanzlage beim SVH. So spüre man noch die Folgen der zweijährigen Pandemie. Überdies hätten sich die Hoffnung auf einen neuen Trikotsponsor, die man im Sommer noch hegte, inzwischen zerschlagen. „Wir sind in einer schwierigen Situation“, räumt Magnus Harlander ein. Und in dieser habe man sich letztlich dazu entschieden, das Angebot von Türkgücü anzunehmen – als „großes Pflaster“. Dem Präsidenten zufolge haben sowohl der Bayerische Fußball-Verband als auch die Gemeinde Kirchheim dem Deal bereits zugestimmt. Daher kann Türkgücü München schon am Sonntag als Heimmannschaft im ATS-Sportpark auflaufen. (ps)