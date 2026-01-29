SV Heimstetten kassiert Testspiel-Niederlage beim TSV Grünwald

Dennis Polat erzielt die Führung für Heimstetten. – Foto: Dieter Michalek

Der Bayernligist verlor trotz früher Führung gegen den Landesligisten. Zudem gab der Verein die Vertragsauflösung mit Thomas Bauer bekannt.

Den verspäteten Start in seinen Testspiel-Marathon hat der SV Heimstetten verpatzt. Beim eine Klasse niedriger spielenden TSV Grünwald kassierte der Bayernligist trotz früher Führung eine 1:3-Niederlage. Die nächste Chance auf den ersten Testspielsieg hat der SVH am Samstag, wenn der VfB Hallbergmoos um 14 Uhr im ATS-Sportpark antritt.

Ursprünglich wollten die Heimstettner schon am vergangenen Wochenende die erste ihrer acht Vorbereitungspartien bestreiten. Doch wegen Eisplatten auf dem Spielfeld musste der Auftritt gegen den SSV Eggenfelden kurzfristig abgesagt werden. Folglich trat der Tabellensiebte der Bayernliga Süd erst drei Tage später zum ersten Aufgalopp an – beim TSV Grünwald, der vom Ex-Garchinger Florian De Prato trainiert wird.