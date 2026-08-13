SV Heimstetten kassiert in jedem Spiel Gegentore – Trainerin fordert Konsequenz

„Für uns wird das direkt ein Gradmesser“: Trainerin Sarah Romert blickt nach einer durchwachsenen Vorbereitung gespannt auf den Ligastart. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten hat in allen sechs Pflichtspielen dieser Saison mindestens ein Tor erzielt. Gleichzeitig konnte die Mannschaft aber auch nicht ein einziges Mal zu Null spielen.

Der SV Heimstetten hat sich in dieser Bayernligasaison bislang so wankelmütig präsentiert wie ein Wiesnbesucher auf dem Weg zum Klo nach der vierten Maß Bier. Mal zeigten die SVH-Kicker mitreißenden Offensivfußball, mal taugte ihr Spiel als Schlaftablette, und mal luden sie den Gegner beinahe unverschämt zum Toreschießen ein.

Eines aber hat vor dem Heimduell gegen den SV Schalding-Heining am Freitag um 19 Uhr noch in keiner Partie der Heimstettner gefehlt – nämlich Treffer. So erzielte der SVH in allen sechs Pflichtspielen mindestens ein Tor. Gleichzeitig konnte die Mannschaft aber auch nicht ein einziges Mal zu Null spielen, was einen direkt zum größten Kritikpunkt von Sarah Romert bringt.

„Wir lassen zu einfache Gegentore zu“, moniert die Cheftrainerin mit Blick auf sieben Gegentreffer in vier Ligaspielen. Ihre Mannschaft müsse „konsequenter verteidigen“, fordert Romert – wohl wissend, dass die wacklige Defensivreihe womöglich auch der Personallage geschuldet ist. So konnte allen voran Abwehrchef Fabian Cavadias bislang erst in einer Partie auflaufen; ebenfalls verletzungsbedingt außen vor war zuletzt Ikenna Ezeala. Beide werden am Freitag vermutlich erneut fehlen. Darüber hinaus muss der SVH auf Dennis Polat, Vitus Vochatzer und Konrad Lieschke verzichten.

Trotz dieser Ausfälle werden die Heimstettner erneut eine Startelf ins Rennen schicken können, die sicher das Zeug dazu hat, in der Bayernliga vorne mitzuspielen. Sein Potenzial bewies das Team auch am Dienstag im Pokal gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching – zumindest in der ersten Hälfte. So führte der Außenseiter zur Pause mit 1:0, ehe die Gäste die Partie im zweiten Durchgang drehten. Und zwar durch vier Tore, die Sarah Romert hinterher mächtig ärgerten – wegen der gütigen Mithilfe ihrer Elf.

Ein Punkt hinter dem Ex-Regionalligisten

Wobei die Trainerin schon im Vorfeld der Partie betont hatte: „Unser Fokus liegt klar auf der Liga.“ Hier hat ihr SVH nach drei sieglosen Spielen zuletzt den ersten Dreier geholt – ein 3:1 in Schwabmünchen. Nun will der Tabellensiebte der Vorsaison im eigenen Sportpark den nächsten Sieg nachlegen, wiewohl diesmal wohl eine höhere Hürde wartet.

Denn Schalding-Heining hat vor zwei Jahren noch in der Regionalliga gespielt. Seither aber tut sich der Club aus Passau eine Spielklasse niedriger schwer, weshalb sein offizielles Saisonziel der Klassenerhalt ist. Der SVH dagegen will „oben mitspielen“, wie es die Trainerin vor Saisonbeginn gesagt hat. Aktuell aber liegen ihre Heimstettner nur auf Tabellenrang elf – einen Platz und einen Punkt hinter Schalding-Heining.