SV Heimstetten kassiert beim TSV Landsberg eine 2:5-Packung

Die höchste Niederlage des Jahres für den SVH. Trotzdem sieht Co-Trainer Riglewski ein starkes Auswärtsspiel seiner Mannschaft.

Nach dem letzten Heimspiel des TSV Landsberg in dieser Saison fließen beim Tabellenzweiten der Bayernliga Süd nicht nur manche Abschiedstränen, sondern auch reichlich Freibier. Allein so spendabel der designierte Aufsteiger gegenüber seinen Fans ist, so wenig hat er in den 90 Minuten zuvor Geschenke an die Gäste vom SV Heimstetten verteilt. Vielmehr wird dieser mit einer 2:5-Packung auf den Heimweg geschickt – die höchste Niederlage des SVH in diesem Jahr.

„Es hört sich blöd an, wenn man fünf Gegentore kassiert, aber wir haben aus meiner Sicht ein starkes Auswärtsspiel gezeigt“, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski nach dem Auftritt des Tabellensechsten in Landsberg. „Es wäre auch was drin gewesen. Aber leider haben wir uns früh zwei dumme Gegentore gefangen. Und danach ist es einfach schwer, das Spiel gegen einen Gegner wie Landsberg noch zu drehen.“

Dieser liegt nicht nur punktgleich mit dem Spitzenreiter TSV 1860 München II noch im Clinch um die Meisterschaft. Sondern mit nunmehr 78 Treffern in 31 Partien stellt der Club auch die stärkste Offensive der Liga. Und diese Qualitäten zeigen die Landsberger im Duell gegen Heimstetten schon in der Anfangsphase.

Wobei die Gäste bei den zwei frühen Gegentoren von Luca Dollinger kräftig mitgeholfen hätten, ärgert sich Lukas Riglewski. „Einmal spielen wir dem Gegner den Ball in den Fuß. Und beim anderen Mal schlagen wir über den Ball.“ Zwischen den beiden Treffern der Platzherren hätte der SVH den Spielstand freilich beinahe egalisiert. Doch ein Schuss von Dominique Girtler klatscht nur an den Pfosten.

Jenem zweitbesten Torschützen bei Heimstetten – nur Lukas Riglewski ist mit 18 Buden noch erfolgreicher – gelingt kurz vor der Pause mit seinem zwölften Saisontreffer der 1:2-Anschluss. Zu Beginn des zweiten Abschnitts habe sich seiner Elf dann die dicke Chance zum Ausgleich geboten, berichtet der Co-Spielertrainer. Doch im Zwei-gegen-Eins will es David Leitl alleine machen statt auf den mitgelaufenen Riglewski abzulegen. In letzter Sekunde wird sein Schuss von einem Landsberger noch geblockt, sodass der Traum vom Ausgleich ein Traum bleibt.

Und es kommt noch schlimmer für den SVH. Nach knapp einer Stunde fangen sich die mutig nach vorne spielenden Gäste einen Konter ein, den Tadeus Henn mit dem 1:3 beendet. In der Folge nimmt der Heimstettner Offensivschwung merklich ab, zumal Maximilian Berwein wenige Minuten nach dem dritten auch noch ein viertes Tor für den TSV nachlegt. Wiederum eine Viertelstunde später erhöht Tino Reich unter dem Jubel der fast 400 Fans gar auf 1:5. Das letzte Tor des Tages durch SVH-Kapitän Daniel Steimel bleibt somit bloß Ergebniskosmetik. (ps)

TSV Landsberg – SV Heimstetten 5:2 (2:1) SVH: Scherger, Cavadias (80. Gebhart), Ezeala, Rüther, Kehl, Polat (56. Titze), Steimel, Vochatzer, Riglewski, Leitl (63. Penski), Girtler. Tore: 1:0 Dollinger (3.), 2:0 Dollinger (26.), 2:1 Girtler (44.), 3:1 Henn (57.), 4:1 Berwein (61.), 5:1 Reich (77.), 5:2 Steimel (87.). Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (TSV Finning) – Zuschauer: 390.