SV Heimstetten gibt Führung ab und kassiert Niederlage

Nach dem frühen Tor von Lukas Riglewski verliert SV Heimstetten trotz starker erster Hälfte mit 1:3 gegen SV Kirchanschöring.

Heimstetten – In seinem 350. Pflichtspiel für den SV Heimstetten macht Lukas Riglewski, der unangefochtene Rekordmann des Clubs, zunächst mal das, wofür er in der Bayernliga Süd berühmt-berüchtigt ist – nämlich Toreschießen. Doch so ausgelassen der Jubel nach seinem 1:0 gegen den SV Kirchanschöring auch ausfällt – so groß ist nach dem Abpfiff die Enttäuschung beim SVH. Denn trotz Führung steht am Ende ein 1:3 für die Gäste – die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen.

„Ich habe den Jungs hinterher in der Kabine gesagt, dass ich nicht sauer bin“, berichtet Heimstettens Trainerin Sarah Romert. „Weil ich hatte das Gefühl, dass jeder alles gegeben hat. Die Energie auf dem Platz hat gestimmt, und wir haben kein schlechtes Spiel gemacht.“ Allein in der Viertelstunde nach der Halbzeit habe ihre Elf geschwächelt, moniert Romert. Und noch wichtiger: „Die drei Gegentore haben wir zu einfach hergegeben.“

Dabei läuft zunächst alles nach Plan für die Heimstettner, die in der ersten Hälfte mehr Ballbesitz haben und auch den ersten Wirkungstreffer landen. Nach einer gegnerischen Ecke in der zwölften Minuten startet der SVH einen blitzschnellen Gegenangriff, an dessen Ende Lukas Riglewski die Kugel ins Netz setzt – bereits das zehnte Saisontor für den Co-Spielertrainer.

Auch nach der Führung bleibt Heimstetten überlegen, jedoch ohne dass dies zu zählbarem Erfolg führt. Und so geht es mit einem 1:0 in die Kabine, wo den Heimstettnern der Pausentee offenbar nicht bekommt. Denn mit Beginn der zweiten Hälfte ist Kirchanschöring tonangebend, und folgerichtig steht nun SVH-Keeper Fabian Scherger zunehmend im Blickpunkt. In der 55. Minute muss sich der Torwart nach einem Schuss von Samuel Schwarz erstmals geschlagen geben. Und nur fünf Minuten später gerät sein Team nach einem Freistoß mit 1:2 in Rückstand.

„Da haben wir gepennt“, kritisiert Sarah Romert, bevor sie im nächsten Satz die Einstellung ihrer Kicker lobt: „Nach dem zweiten Gegentor sind wir gut zurückgekommen und haben wieder super Fußball gespielt.“ Um ein Haar wäre dies in der 70. Minute belohnt worden. Doch aus aussichtsreicher Position scheitert Riglewski am Torwart. „Da bin ich schon hochgesprungen zum Jubeln“, berichtet Romert.

Die Trainerin muss in der Folge mit ansehen, wie ihr SVH vergeblich aufs Gehäuse des Tabellendritten anläuft – und wie fünf Minuten vor Ende die Entscheidung in Form des 1:3 fällt. In der Nachspielzeit sehen René Rüther und Yannick Günzel dann noch jeweils die Gelb-Rote Karte, doch das bleibt an diesem Fußballabend nur eine Randnotiz.