SV Heimstetten gewinnt Kreissparkassen-Pokal

500 Euro für die Mannschaftskasse

Mit Erfolg: Aid Cerimovic gelang nach einer Viertelstunde der Ausgleich. Zehn Minuten später brachte wieder Nicolas Wenig die Heimstettener in Front. Aber auch darauf wußte Starnberg eine Antwort: Nur drei Minuten später glich Max Frömmer erneut aus. Stefan Sacon-Sommer schoß Heimstetten kurz vor der Pause ein weiteres Mal in Front und so ging der Pokalsieger von 2018 mit einem 3:2 in die Halbzeit.