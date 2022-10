SV Heimstetten gegen VfB Eichstätt LIVE: Wer holt Big-Points im Keller-Duell? 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern im Liveticker

Heimstetten - Der SV Heimstetten geht als Schlusslicht der Regionalliga Bayern in das Kellerduell gegen den VfB Eichstätt. Obwohl die Elf von Trainer Christoph Schmitt die meisten Niederlagen der Liga eingesteckt hat, wurde in den letzten beiden Spielen gepunktet. Bei Mitkonkurrent Pipinsried kam es in der Vorwoche zu einem spektakulären Remis. SVH-Torhüter Moritz Knauf glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Seitfallzieher zum 1:1 aus.

Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg erreichte die Mannschaft sogar einen fulminanten 5:3 Erfolg. Nun empfangen die Heimstettener den ebenfalls abstiegsbedrohten VFB Eichstätt. Aufgrund der Tabellensituation ein echtes Sechs-Punkte Spiel. Aber auch beim VFB zeigt die Formkurve aktuell steil nach oben.