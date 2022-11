SV Heimstetten gegen DJK Vilzing LIVE: Schmitt-Elf unter Zugzwang 21. Spieltag im Liveticker

Heimstetten – Acht Gegentore hat sich der SV Heimstetten in den letzten beiden Partien gegen vermeintliche Gegner auf Augenhöhe gefangen. Mit je 2:4 unterlagen die Hoaschdenger erst dem VfB Eichstätt, dann der SpVgg Ansbach. Der letzte Dreier liegt mittlerweile über einen Monat zurück, dementsprechend angespannt ist die Stimmung.

Jetzt folgt das nächste Duell gegen einen Aufsteiger. Die DJK Vilzing ist zu Gast im ATS-Sportpark. Und obwohl die Gäste in der Tabelle weit vor Heimstetten liegen, ist die Schmitt-Elf so langsam zum Punkten gezwungen. Pipinsried und Rain sind bereits auf sieben Punkte weg. Will der SVH den Anschluss nicht schon vor dem Winter komplett verlieren, müssen Zähler aufs Brett. Was ist am Samstag (14 Uhr) zu holen? Wie erfahren es im Liveticker.