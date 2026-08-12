SV Heimstetten führt bis zur 55. Minute gegen Haching – und verliert 1:4

Rückkehrer Ben Westermeier (l.) sorgte für viel Schwung in den Aktionen der Gäste aus Unterhaching. Hier versucht ihn Cedric Ildas zu stoppen. – Foto: Patrik Stäbler

Der Bayernligist liegt gegen den Regionalligisten lange mit 1:0 vorn. Dann fallen binnen weniger Minuten drei Gegentore.

Die Uhr im Sportpark des SV Heimstetten ist soeben auf „90:00“ gesprungen, als Fabian Scherger den Ball in die gegnerische Hälfte drischt. Auf diese Weise hat der Torwart im vergangenen Heimspiel seines Bayernligaclubs ein spektakuläres Tor des Monats erzielt. Diesmal aber dient der Schlag nach vorne einem ganz anderen Zweck – nämlich dem Frustabbau.

Denn soeben hat die SpVgg Unterhaching in der zweiten Runde des Totopokals den Ball zum vierten Mal an diesem Abend in Schergers Tor versenkt. Der 1:4-Endstand täuscht jedoch darüber hinweg, dass der SVH gegen den favorisierten Regionalligisten keinesfalls chancenlos gewesen ist. Vielmehr liegt Heimstetten dank eines couragierten Auftritts in der ersten Hälfte – und eines glänzenden Fabian Scherger – lange mit 1:0 in Führung und darf vom Überraschungscoup träumen.

„Wir haben in Summe sicher kein schlechtes Spiel gemacht“, resümiert Trainerin Sarah Romert. „Doch leider stehen am Ende vier Gegentore, das trübt das Gesamtbild.“ Und jene Gegentreffer sind es auch, die Sarah Romert „nerven“, wie sie betont. „Wegen der Art und Weise, wie die Tore fallen. Das ist zu einfach und darf uns so nicht passieren.“

Dabei beginnt dieser Fußballabend vor mehr als 1000 Zuschauern zunächst mit einer viertelstündigen Verzögerung. Der Grund ist ein Polizeieinsatz, offenbar wegen einer Schlägerei zwischen Fans beider Lager. Als der Ball dann endlich rollt, dauert es keine 120 Sekunden bis zur ersten Riesenchance. So steht Heimstettens Daniel Steimel nach einem Patzer von Andy Breuer frei vor Keeper Erion Avdija, der den Schuss des Kapitän jedoch bravourös pariert.

In der Folge rückt dann der Torwart auf der anderen Seite zunehmend in den Blickpunkt, der Ex-Hachinger Fabian Scherger. Er bringt mit etlichen starken Paraden – unter anderem gegen Alexander Beusch (15.), Ben Luca Westermeier (17.) und Jeroen Krupa (35.) – seine früheren Kollegen ein uns andere Mal zur Verzweiflung. Weit effizienter sind da die Platzherren, die in der 29. Minute das einzige Tor der ersten Hälfte erzielen. Nach einen Solo von Severin Müller, der Hachings Verteidiger im Strafraum wie Slalomfahrer umkurvt, trifft Co-Spielertrainer Lukas Riglewski aus kurzer Distanz zum 1:0, zugleich der Pausenstand.

Im zweiten Durchgang geht die erste Chance dann erneut aufs Konto des SVH – in Form eines Schusses von David Leitl, der das Ziel um gut einen Meter verfehlt. Danach aber übernehmen die Gäste die Kontrolle, und das schlägt sich bald auch auf den Spielstand nieder. So gelingt der SpVgg nach einem Elfmeterfoul von Yannick Günzel der 1:1-Ausgleich per Strafstoß durch Jeroen Krupa, ehe der eingewechselte Moritz Müller kurz darauf sein Team erstmals in Führung bringt.

Spätestens jetzt macht sich bei Heimstetten auch der hohe läuferische Aufwand bemerkbar, den das Team bis hierhin betrieben hat. So ist Unterhaching nun drückend überlegen und schraubt das Ergebnis durch einen Doppelpack von Krupa auf 1:4. Für den SVH ist der Totopokal somit Geschichte; an diesem Freitag geht’s für die Mannschaft mit dem nächsten Heimspiel gegen Schalding-Heining weiter.