SV Heimstetten fordert Topteam TSV Landsberg heraus

Im Heimspiel gegen Landsberg will der SV Heimstetten nach der Niederlage in Kirchanschöring mit mutigem Offensivspiel punkten.

Mit seinem Wechsel vom TSV Landsberg zum SV Heimstetten Ende August hat Yamin H-Wold auch seinen Torriecher wieder gefunden. Denn nachdem der 21-jährige Stürmer für seinen Ex-Club in 13 Spielen keinen einzigen Treffer erzielt hatte, durfte er im SVH-Trikot in sechs Partien bereits viermal jubeln.

Diese beachtliche Ausbeute würde Yamin H-Wold an diesem Samstag nur zu gerne ausbauen. Denn dann empfangen der SVH und er um 14 Uhr seinen früheren Verein im Heimstettner Sportpark, den Tabellenzweiten der Bayernliga Süd aus Landsberg.

Wobei man gegenüber dem Angreifer gar nicht groß thematisieren wolle, dass es gegen seine Ex-Kollegen gehe und die Partie somit eine besondere für H-Wold sei, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski. „So einen jungen Spieler kann das unter Druck setzen. Am besten ist, er versucht ganz einfach sein Spiel durchzudrücken – so wie ihm das in den letzten Wochen über einen immer längeren Zeitraum gelungen ist.“

Tatsächlich hat der Neuzugang maßgeblichen Anteil am Aufschwung des SVH, der nach einem wackligen Saisonstart fünf der vergangenen sieben Spiele gewonnen hat. Zuletzt setzte es für Heimstetten freilich eine 1:3-Niederlage in Kirchanschöring, in der seine Elf jedoch eine durchaus ansprechende Leistung gezeigt habe, findet Riglewski. „Wir haben da alles reingeworfen und gerade nach vorne ein gutes Spiel gemacht. Doch leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt und die Gegentore zu billig hergegeben.“

Gegen Landsberg soll das nun besser werden. „Wir wollen im eigenen Stadion wieder mutig nach vorne spielen“, kündigt Riglewski an. Zugleich dürfe man aber nicht kopflos agieren, schließlich habe der Gegner gerade in seiner Offensivabteilung „massive Qualität“, so der SVH-Coach. Tatsächlich hat Landsberg in 14 Spielen satte 36 Tore erzielt – mehr als jeder andere Club in der Bayernliga Süd. In Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller und Jeton Abazi gibt es gleich drei TSV-Kicker, die bereits fünf oder mehr Treffer markiert haben.

„Landsberg ist eine absolute Topmannschaft, die aktuell einen Lauf hat“, sagt Riglewski über den Tabellenzweiten, der am vergangenen Wochenende einen 2:1-Sieg gegen Geretsried holte. Vor heimischem Publikum wolle man sich aber nicht verstecken: „Wir haben unsere Stärken mit Ball“, betont der Co-Spielertrainer. „Und daheim ist es natürlich unser Ziel, drei Punkte zu holen.“ Personell kann der SV Heimstetten dabei auf den gleichen Kader wie zuletzt setzen. Hinzu kommt Vitus Vochatzer, der in Kirchanschöring noch aus privaten Gründen verhindert war. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Vochatzer, Polat, Arslan, H-Wold, Riglewski, Girtler.