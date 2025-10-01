SV Heimstetten fordert beste Abwehr der Bayernliga heraus

Im Auswärtsspiel beim SV Erlbach trifft Heimstetten am Donnerstag auf das Team mit nur neun Gegentoren in elf Partien.
Der SV Heimstetten ist nächste Saison wieder im Toto-Pokal dabei. Das Ticket dafür gelöst hat der Club durch den jüngsten 2:1-Heimsieg im Bayernligaduell gegen Türkspor Augsburg, das vor dieser Spielzeit als Qualifikationsspiel ausgelost wurde.
„Für uns ist das schon wichtig“, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski, dessen Team diese Saison im Pokal außen vor ist. Schließlich sei der Wettbewerb eine gute Möglichkeit, um Kickern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben. Und hält man sich in den ersten Runden schadlos, so steigt die Chance auf ein Duell mit einem hochklassigen Club.
Genau das hat unlängst der SV Erlbach erlebt, bei dem der SVH am Donnerstag um 20 Uhr im nächsten Ligaspiel antritt. So empfing der Verein aus dem Kreis Altötting vor wenigen Wochen im Pokal die SpVgg Unterhaching – vor 1250 Zuschauern im eigenen Stadion.
Ganz so viele dürften sich diesmal am Vorabend des Feiertags nicht in der „Holzbau Grübl Arena“ einfinden – und doch fiebert man in Heimstetten dem Auftritt unter Flutlicht entgegen. „Für uns ist das ein echter Gradmesser“, sagt Riglewski mit Blick auf das Gastspiel beim Bayernligameister 2023/24 und Dritten der Vorsaison.
Dieser mischt als Tabellenvierter auch in der laufenden Spielzeit wieder vorne mit und hat zuletzt gegen den TSV 1860 München II und Geretsried je einen 2:1-Sieg eingefahren. Doch auch der SVH hat nach einem schwachen Start inzwischen Fahrt aufgenommen: In den vergangenen fünf Partien gab’s vier Siege – und 13 Tore. Besonders treffsicher waren Lukas Riglewski, der mit acht Saisontreffern der ligaweit drittbeste Schütze ist, sowie Yamin H-Wold. Der 21-Jährige hat seit seiner Rückkehr nach Heimstetten in vier Partien viermal eingenetzt.
In Erlbach bekommen es Riglewski und Co. jedoch mit der besten Abwehr der Bayernliga Süd zu tun, die sich in elf Partien erst neun Gegentore eingefangen hat. „Ich denke, dieses Spiel wird uns zeigen, wo wir zurzeit stehen“, sagt der Co-Spielertrainer. Auf Wunsch der Platzherren wurde die Partie um einen Tag vorverlegt, was man beim SVH durchaus begrüßte. Denn nun haben die Heimstettner im Anschluss ganze 15 Tage Pause, ehe das nächste Match beim SV Kirchanschöring ansteht.
„Das tut uns gut zum Durchschnaufen“, sagt Lukas Riglewski gerade mit Blick auf die angeschlagenen und verletzten Spieler wie David Leitl, Yamin H-Wold, Ikenna Ezeala, Luka Arslan und Luke Nauen. Derweil sollen ihre fitten Teamkollegen im Rhythmus bleiben, weshalb der SVH für kommenden Mittwoch ein Testspiel daheim gegen die U19 des FC Ingolstadt vereinbart hat. (ps)
Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Vochatzer, Polat, Arslan, H-Wold, Riglewski, Girtler.