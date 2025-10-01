SV Heimstetten fordert beste Abwehr der Bayernliga heraus

Torschütze vom Dienst: Co-Spielertrainer Lukas Riglewski sagt: „Ich denke, dieses Spiel wird uns zeigen, wo wir zurzeit stehen.“ – Foto: Dieter Michalek

Im Auswärtsspiel beim SV Erlbach trifft Heimstetten am Donnerstag auf das Team mit nur neun Gegentoren in elf Partien.

Der SV Heimstetten ist nächste Saison wieder im Toto-Pokal dabei. Das Ticket dafür gelöst hat der Club durch den jüngsten 2:1-Heimsieg im Bayernligaduell gegen Türkspor Augsburg, das vor dieser Spielzeit als Qualifikationsspiel ausgelost wurde. „Für uns ist das schon wichtig“, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski, dessen Team diese Saison im Pokal außen vor ist. Schließlich sei der Wettbewerb eine gute Möglichkeit, um Kickern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben. Und hält man sich in den ersten Runden schadlos, so steigt die Chance auf ein Duell mit einem hochklassigen Club.

Genau das hat unlängst der SV Erlbach erlebt, bei dem der SVH am Donnerstag um 20 Uhr im nächsten Ligaspiel antritt. So empfing der Verein aus dem Kreis Altötting vor wenigen Wochen im Pokal die SpVgg Unterhaching – vor 1250 Zuschauern im eigenen Stadion. Ganz so viele dürften sich diesmal am Vorabend des Feiertags nicht in der „Holzbau Grübl Arena“ einfinden – und doch fiebert man in Heimstetten dem Auftritt unter Flutlicht entgegen. „Für uns ist das ein echter Gradmesser“, sagt Riglewski mit Blick auf das Gastspiel beim Bayernligameister 2023/24 und Dritten der Vorsaison.