SV Heimstetten feiert spektakulären 5:3-Sieg gegen Club-Reserve

Heimstetten – Wenige Minuten nach der Pause – also fünf Tore vor dem Abpfiff, wie sich noch herausstellen wird – bietet sich dem Beobachter ein Fingerzeig, wer dieses irre Regionalligaspiel gewinnen könnte. Und warum. In der betreffenden Szene hat sich Leonardo Vonic vom 1. FC Nürnberg II im Strafraum durchgesetzt, das Tor des SV Heimstetten anvisiert und abgezogen.

Nun saust der Ball pfeilgerade in Richtung Tor, doch da fliegt plötzlich ein Fußballer im roten Trikot heran und wirft sich in halsbrecherischer Manier in den Schuss. Erst einige Augenblicke später wird klar: Es ist Heimstettens Severin Müller, der mit vollem Körpereinsatz und ohne Rücksicht auf mögliche Blessuren diese Gefahr entschärft hat. Und das wiederum ist symptomatisch für den Auftritt seines SVH, der am Ende einen ebenso spektakulären wie überraschenden 5:3-Sieg bejubeln kann.

„Das war heute eine Willensgeschichte“, bilanziert Trainer Christoph Schmitt nach dem Schlusspfiff – während sich im Hintergrund seine Kicker in den Armen liegen. Wobei der Coach einräumt: „Ich hätte nie gedacht, dass wir hier etwas holen.“ Schließlich sah sich der Tabellenletzte nicht nur dem Top-Team aus Nürnberg mit der bis dato zweitstärksten Abwehr der Liga gegenüber. Sondern beim SVH fehlten auch fast ein Dutzend Stammkräfte verletzt und gesperrt.

„Bei uns standen heute fünf Spieler auf dem Feld, die unter der Woche nicht trainiert haben“, betont Schmitt. Allein das merkt man den Platzherren über 90 Minuten nicht an. Zwar wirken sie in der Defensive mitunter wacklig – wie so oft diese Saison. Doch dafür wirbeln die Heimstettner offensiv umso beeindruckender, nutzen ein ums andere Mal die Räume, die ihnen Nürnberg bietet, und sind obendrein gnadenlos effizient.

So dauert es keine zehn Minuten, ehe der Ball erstmals im Netz zappelt. Nachdem der enorm fleißige Emre Tunc im Strafraum gelegt worden ist, verwandelt Lukas Riglewski den Elfmeter gewohnt sicher zum 1:0. Zwar fängt sich der SVH postwendend den Ausgleich ein, doch dank einer herrlichen Kombination in der 45. Minute, die Meriton Vrenezi überlegt vollstreckt, gehen die Gastgeber mit einem 2:1 in die Kabinen.

Nach der Pause brauchen beide Seiten dann 15 Minuten, um Schwung zu holen für eine abenteuerliche letzte halbe Stunde. Dabei wägt das 3:1 durch Alexis Fambo den SVH zunächst in Sicherheit, ehe Nürnberg mit einem Doppelpack die Partie egalisiert. Nun spricht alles für die Gäste – eigentlich. Doch stattdessen sind es die Platzherren, die durch Vrenezi abermals in Führung gehen, ehe Sandro Sengersdorf mit seinem 5:3 den Franken endgültig den Knockout verpasst.