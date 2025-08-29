SV Heimstetten feiert endlich ersten Saisonsieg

Der Bann ist gebrochen! Nach sieben sieglosen Spielen durfte der SV Heimstetten am Freitagabend endlich den ersten Saisonsieg feiern. Gegen den SV Schalding-Heining gelang dem Team um Trainerin Sarah Romert ein hart erkämpftes 3:2 (2:2), das für ordentlich Erleichterung sorgte.Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für die Hausherren: Bereits in der 11. Minute brachte Elion Haxhosaj die Gäste aus Niederbayern mit seinem ersten Saisontor in Führung.Doch Heimstetten kam durch Schaldinger Mithilfe zurück: Ein missglückter Rückpass landete im eigenen Tor – 1:1 (27.).Schalding zeigte sich unbeeindruckt: Simon Dorfner nutzte einen Fehler in der Heimstettener Defensive eiskalt aus und stellte auf 2:1 für die Gäste (35.).Die Freude währte allerdings nur kurz: Noch vor der Pause gelang Quentin Kehl mit einem sehenswerten Schuss der erneute Ausgleich (43.).Nach dem Seitenwechsel erwischte Heimstetten den besseren Start. Dominique Girtler köpfte nach einer Flanke von Lukas Riglewski zur 3:2-Führung ein (47.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Während Heimstetten die Entscheidung mehrfach auf dem Fuß hatte, drängte Schalding in der Schlussphase auf den Ausgleich. Doch die Defensive der Gastgeber hielt stand – und so durfte der SVH nach nervenaufreibenden 90 Minuten endlich den ersten Sieg der Saison bejubeln.Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining) nach dem Spiel: "Wir hatten heute einen beeindruckend starken Start und dominierten über weite Strecken das Spiel. Zwei Tore und viele gute Offensivaktionen spiegeln das wider. Gleichzeitig mussten wir aber auch einiges einstecken: ein Traumtor aus 25 Metern und ein äußerst bitteres Eigentor. Abgesehen davon ließen wir nur wenig zu und erzielten vor der Halbzeit noch das 3:2 – leider zählte das Tor nicht, weil der Linienrichter einen Spieler übersehen hat, der das Abseits aufhob. Nach der Halbzeit ging Heimstetten nach einem gelungenen Angriff in Führung. Wir hatten danach viel Druck, mussten aber auch auf Konter aufpassen, bei denen wir Glück hatten, nicht das 2:4 zu kassieren. Offensiv hatten wir zahlreiche Chancen, vor allem nach Standards, konnten diese aber nicht verwerten. Insgesamt war es eine bärenstarke erste Halbzeit, sodass das 2:2 zur Pause nicht dem Spielverlauf entsprach. Am Ende müssen wir Heimstetten zum Sieg gratulieren."Mit dem Erfolg sammelt Heimstetten wichtige drei Punkte und verschafft sich Luft im Tabellenkeller. Schalding-Heining hingegen verpasst es, nach dem furiosen 5:0-Heimsieg gegen TuS Geretsried nachzulegen, bleibt aber weiterhin im Mittelfeld der Bayernliga Süd.Weiter geht's für Schalding bereits am Mittwoch beim Tabellenführer TSV 1860 München II, während Heimstetten nächsten Samstag in Pipinsried die Chance hat den zweiten Saisonsieg einzufahren.