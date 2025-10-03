SV Heimstetten feiert Auswärtssieg beim Bayernligameister Erlbach

Die Mannschaft von Trainerin Sarah Romert gewinnt mit 2:0 und beendet die erste Saisonhälfte mit fünf Siegen aus sechs Spielen.

Der SV Heimstetten hat sich mit einem Ausrufezeichen in die Minipause verabschiedet. Denn beim SV Erlbach – immerhin Bayernligameister 2023/24 und Dritter der Vorsaison – landete die Mannschaft von Trainerin Sarah Romert einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg.

Für Erlbach bedeutet die Niederlage die erste Ligapleite im eigenen Stadion in dieser Saison. Der SVH hingegen, der so schwach in die Spielzeit gestartet ist, hat nun endgültig Fahrt aufgenommen – mit zuletzt fünf Siegen aus sechs Spielen. Und dennoch sei es gut, dass ihre Elf jetzt „Zeit zum Durchschnaufen“ habe, sagt Sarah Rohmert mit Blick auf 15 pflichtspielfreie Tage. „Diese Pause tut den Jungs gut.“ Diese präsentieren sich beim Tabellenvierten aus Erlbach vor 450 Zuschauern vom Start weg konzentriert und kampfstark. „Wir haben endlich gezeigt, was in uns steckt“, lobt ihre Trainerin. „Über neunzig Minuten war das unsere beste Leistung in dieser Saison.“ Tatsächlich schnuppern die Gäste bereits im ersten Durchgang in mehreren Situationen am Führungstor – bei Chancen von Dennis Polat, Yamin H-Wold und René Rüther. Doch weil ihre Abschlüsse allesamt zu ungenau sind, können die Heimstettner ihre Überlegenheit nicht auf den Spielstand ummünzen – und so geht es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen.

Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff gelingt dem SVH der erste Wirkungstreffer – jedoch unter gütiger Mithilfe der Platzherren. Denn ihr Keeper kann einen Flatterball von Vitus Vochatzer nicht abwehren, sodass die Kugel hinter die Linie rutscht. „Da sah der Torwart nicht so gut aus“, sagt Romert über das verdiente 1:0. Gut zehn Minuten nach dem Führungstreffer kommt der erneut starke Yamin H-Wold im Strafraum der Erlbacher zu Fall, worauf der Schiedsrichter auf Elfmeter entscheidet. Dies fällt bei Heimstetten in den Zuständigkeitsbereich von Lukas Riglewski, der sich bereits zum fünften Mal in dieser Saison die Kugel auf dem Punkt zurechtlegt. Und wie schon bei den ersten vier Strafstößen versenkt der Co-Spielertrainer die Kugel auch diesmal eiskalt im Eck, bevor er abdreht und in eine Jubeltraube von Mitspielern eintaucht. Riglewskis 2:0 – schon sein neuntes Tor in dieser Spielzeit – ist die Vorentscheidung in einer Partie, in der Erlbach hinten raus noch mal drückt, jedoch ohne zählbaren Erfolg. „Der Sieg war absolut verdient“, betont Romert. „Ich hatte in keiner Phase das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren könnten.“