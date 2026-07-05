SV Heimstetten feiert 3:1-Sieg im Pokalderby beim Kirchheimer SC

Der Fangruppierung „Hoaschdenger Buam“ sorgt farbenfroh für Stimmung beim Pokalduell. – Foto: Dieter Michalek

Der Kirchheimer SC ist im Pokalderby gegen den SV Heimstetten ausgeschieden. Roman Prokoph vergab in der 31. Minute einen Elfmeter zum möglichen 1:1.

Der Elfmeter hat dieser Tage in Fußball-Deutschland keinen guten Leumund. Und wer weiß, vielleicht wandern die Gedanken von Roman Prokoph in dieser 31. Minute ja kurz auch zur WM in die USA, wo von Kai Havertz über Nick Woltemade bis zu Jonathan Tah gleich drei Nationalkicker vom Kreidepunkt allzu ungenau zielten.

Prokoph zielt beim Strafstoß „zu genau“

Prokoph jedenfalls tut das nicht bei seinem Strafstoß im Pokalderby des Kirchheimer SC gegen den Ortsrivalen SV Heimstetten. Vielmehr zielt der 40-jährige Ex-Profi beim Stand von 0:1 „zu genau“, wie es sein Trainer Maximilian Riedmüller hinterher umschreibt. Und so klatscht der Elfmeter bloß ans Lattenkreuz; die dicke Chance auf den Ausgleich ist somit dahin.

„Wenn wir da das Tor machen, kann das Spiel anders laufen“, glaubt Riedmüller – eine Einschätzung, die auch sei Pendant beim SVH, Sarah Romert, fast wortgleich sagt. So jedoch setzt sich am Ende der favorisierte Bayernligist aus Heimstetten durch. Mit 1:3 verlieren die eine Klasse tiefer spielenden Platzherren, deren Trainer nach dem Abpfiff unumwunden zugibt: „Es war ein verdienter Sieg für Heimstetten.“ Und auch Sarah Romert, deren Elf durch den Erfolg die nächste Runde im Toto-Pokal erreicht, bekräftigt: „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Bis auf zwei Phasen in der ersten und zweiten Halbzeit waren wir sehr dominant.“

Vor 300 Zuschauern – darunter eine stattliche Abordnung aus Heimstetten, die von der Lautstärke her eindeutig die Oberhand hat – beginnen die Gäste vom Start weg mit viel Schwung. Seinen Kirchheimern hingegen habe man „den Respekt vor dem Gegner angemerkt“, räumt Riedmüller ein. Nach nicht mal fünf Minuten zappelt der Ball dann erstmals im Netz. Nach einem Patzer in der KSC-Abwehr ist es SVH-Youngster Robin Penski, der Heimstetten einen Traumstart beschert.

In der Folge bleiben die Gäste zunächst überlegen; erst ab der 20. Minute kommt Kirchheim besser in Tritt – und zu ersten Chancen. Die beste ist jener Elfmeter nach gut einer halben Stunde, den Roman Prokoph jedoch vergibt. „Das war nach dem frühen Gegentor der zweite Nackenschlag“, bedauert Riedmüller. Und ein weiterer folgt sogleich.

Riglewski trifft im Doppelpack

Denn nur wenige Minuten später erhöht Heimstettens Co-Spielertrainer Lukas Riglewski auf 0:2. Und damit nicht genug: Der Torgarant des SVH, der seit mehr als zehn Jahren in jeder Saison zweistellig trifft, schlägt kurz vor dem Pausenpfiff noch ein zweites Mal zu. Beim Stand von 0:3 ist dieses Pokalduell somit schon zur Halbzeit so gut wie gelaufen – und dennoch gehen beide Seiten nicht vom Gas.