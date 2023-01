SV Heimstetten fast wieder komplett: Strieder stößt zur Mannschaft SVH startet mit fast wieder kompletten Kader in sechswöchige Vorbereitung

Schnee und Eis haben dem SV Heimstetten zum Start in die Wintervorbereitung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn weil das Kunstrasenfeld des Klubs am Vormittag noch nicht geräumt war, konnten die Regionalligakicker nicht wie geplant auf den Platz und ihr erstes Mannschaftstraining in diesem Jahr absolvieren. Stattdessen habe man sich zusammengesetzt und danach „ein bisschen Bewegungstherapie gemacht“, berichtet Trainer Christoph Schmitt.

Dennoch habe man die Hoffnung nicht aufgegeben, betont Christoph Schmitt. Er setzt vor allem darauf, dass ihm ab März wieder der volle Kader zur Verfügung steht – ganz anders, als dies in der Hinrunde der Fall war. Schon zum Trainingsauftakt hätten nur noch Rekonvaleszent Valentin Micheli, der kranke Daniel Steimel und Yannick Günzel, der sich am Fuß verletzt hat, gefehlt. „Das war ein ganz ungewohntes Bild mit so vielen Spielern“, sagt Schmitt. „Es wäre aber noch schöner gewesen, wenn die Jungs auf dem Platz gestanden wären, sodass man mal sehen könnte, welche Qualität in der Mannschaft steckt.“

Genau davon will sich der Trainer in der Vorbereitung überzeugen, in die der SVH mit dem bekannten Kader geht. Wobei es durchaus noch Zu- und Abgänge geben könnte, sagt Schmitt. „Wir sind momentan in Gesprächen – in beide Richtungen.“ Zumindest einen gefühlten Neuzugang gibt es in Rico Strieder. Der Ex-Profi, der zuletzt sieben Jahre in Holland gespielt hat, war im September nach Heimstetten gewechselt. Doch dann verletzte sich der 30-Jährige in einer der ersten Trainingseinheiten am Knie, weshalb er bisher noch keine Minute für seinen neuen Klub auf dem Feld gestanden ist. Inzwischen sei Strieder aber wieder fit und bereit, dem Team zu helfen, so Schmitt.

Ungeachtet der Tabelle und der bisher verkorksten Saison sei die Stimmung im Team weiterhin gut, betont der Trainer. Und so habe auch beim Auftakttraining beste Laune geherrscht – trotz Schnee und Platzsperre. Wobei Schmitt einräumt: „Den Jungs hängen die Laufeinheiten langsam zum Hals raus. Wir sind alle froh, wenn es jetzt wieder auf den Platz geht.“ (PATRIK STÄBLER)