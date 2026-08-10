SV Heimstetten empfängt Unterhaching: Fünf Ex-Hachinger im Kader

Bislang läuft’s ganz gut für die SpVgg Unterhaching: Mit sieben Punkten aus drei Spielen liegt die Mannschaft mehr als im Soll. Das freut Sportdirektor Markus Schwabl (l.) und Trainer Janek Frensch. – Foto: brouczek

Der Bayernligist trifft am Dienstag um 19 Uhr in der zweiten Runde auf den Regionalligisten. Trainerin Sarah Romert lässt erstmals die Nummer eins im Tor spielen.

Doch nicht nur deshalb ist es für den Bayernligisten etwas Besonderes, wenn er an diesem Dienstag um 19 Uhr der eine Klasse höher spielenden Landkreis-Rivalen empfängt – in der zweiten Runde des Totopokals. „Für uns ist das ein Kann-, aber kein Muss-Spiel“, sagt Trainerin Sarah Romert über das Derby im heimischen Sportpark. Zwar liege der Fokus bei Heimstetten „klar auf der Liga“, so die 31-Jährige. „Aber trotzdem wollen wir da eine richtig gute Mannschaft auf den Platz stellen.“

Von Fabian Scherger im Tor über Verteidiger Fabian Cavadias, den Co-Spielertrainer Lukas Riglewski sowie vorne im Sturm Dominique Girtler und David Leitl: Der SV Heimstetten könnte fast eine halbe Mannschaft aufbieten mit Fußballern, die schon mal das Trikot der SpVgg Unterhaching getragen haben.

Heißt konkret: Anders als sonst im Pokal dürfte das Trainerteam diesmal weniger rotieren. So steht in Fabian Scherger etwa die Nummer Eins im Gehäuse – obschon im Pokal eigentlich sein Stellvertreter Lukas da Silva-Pötzinger gesetzt ist. Doch weil Scherger gegen seinen früheren Club besonders heiß auf einen Einsatz ist, habe der Ex-Ismaninger da Silva-Pötzinger diesmal schon im jüngsten Ligaspiel das Tor hüten dürfen, erklärt Romert – also beim 3:1 gegen den TSV Schwabmünchen.

Jener Erfolg beim Aufsteiger war für den SVH der erste Dreier nach zuvor drei sieglosen Spielen. Nun wolle man im Pokal gegen Haching auch im eigenen Stadion beweisen, „dass mehr in uns steckt, als wir in den ersten zwei Heimspielen gezeigt haben“, sagt Sarah Romert. Sie hofft auf eine „coole Kulisse“ und rechnet mit einem „coolen Gegner“. Dieser ist anders als Heimstetten mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Zuletzt jedoch musste sich der Regionalligist mit einem 0:0 gegen Eltersdorf begnügen.

Dessen ungeachtet gehen die Hachinger natürlich als klarer Favorit ins Pokalduell. Wobei Sarah Romert betont: „Solche Spiele gegen starke Gegner haben uns in der Vergangenheit oft besser gelegen.“ Personell muss die Trainerin auf Luka Arslan, Vitus Vochatzer, Konrad Lieschke, Fabian Cavadias und Dennis Polat verzichten. Letzterer hat sich den Mittelfuß gebrochen und fällt mehrere Wochen aus.