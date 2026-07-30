SV Heimstetten empfängt TuS Geretsried im Duell der Fehlstarter

Auf dem Weg zu den ersten drei Punkten: Daniel Steimel (M.) & Co. empfangen Geretsried im Duell der Sieglosen. – Foto: Dieter Michalek

Am Freitag treffen im Heimstettner Sportpark zwei Teams aufeinander, die nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte dastehen. Für die Gastgeber kehren nach den Niederlagen gegen Pipinsried und Schwaig wichtige Spieler zurück.

Nach zwei Spieltagen in der Bayernliga Süd sind noch vier Mannschaften ohne Punkte – und zwei davon treffen an diesem Freitag im Heimstettner Sportpark aufeinander. Denn dort empfängt um 19 Uhr der heimische SVH den TuS Geretsried im Duell zweier Fehlstarter.

Bei den Gastgebern erinnert der verpatzte Auftakt an die Vorsaison. Damals mussten die Heimstettner bis zum achten Spieltag warten, ehe sie erstmals drei Punkte bejubeln durften. Allerdings sei die Situation diese Saison eine andere, sagt Co-Spielertrainer Lukas Riglewski. „Vor einem Jahr hatten wir einen riesigen Umbruch hinter uns und mussten eine neue Mannschaft aufbauen.“ Diesmal sei das Team im Sommer weitgehend beisammengeblieben. Und entsprechend zuversichtlich war der SVH in die neue Saison gegangen.

Doch dann verlor der Club erst mit 2:3 in Pipinsried, ehe es am vergangenen Wochenende eine 1:2-Heimpleite gegen Schwaig setzte. „Das waren zwei verdiente Niederlagen“, gesteht Riglewski. „Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall steigern und es schaffen, unser dominantes Spiel über eine längere Dauer durchzuziehen.“

Personell sieht es dabei deutlich besser aus als zuletzt. So steht nicht nur Vizekapitän Severin Müller wieder zur Verfügung. Sondern auch Fabian Cavadias wird nach überstandenem Muskelfaserriss wohl wieder im Kader stehen. Der 24-Jährige war zuletzt schmerzlich vermisst worden in einer Abwehr, die in den ersten zwei Spielen nicht immer sattelfest wirkte.

Ebenfalls wieder im Training ist Außenverteidiger Ikenna Ezeala. Für ihn wird ein Einsatz am Freitag laut Riglewski aber vermutlich noch zu früh kommen. Weiterhin außen vor sind der verletzte Luka Arslan und der erkrankte Robin Penski. Ebenfalls nicht spielen wird Pirmin Lindner, der gegen Schwaig die Gelb-Rote Karte sah, was seit dieser Saison auch in der Bayernliga eine Sperre nach sich zieht.

Trotz der zwei Startniederlagen sei die Stimmung in der Mannschaft weiter gut, betont Lukas Riglewski. „Wir sind total ruhig und glauben an unseren Weg“, sagt der Coach, der aber auch einräumt: „Das Selbstvertrauen ist zurzeit nicht riesengroß.“ Gleiches dürfte freilich auf den Gegner zutreffen, der nach einem 1:5 beim TSV 1860 München II zum Saisonauftakt am vergangenen Spieltag gegen Pipinsried mit 1:5 unter die Räder kam.

Im direkten Duell der noch Sieglosen erwartet Riglewski „ein intensives Spiel, das sicher von einer gewissen Körperlichkeit geprägt sein wird“. Im eigenen Stadion müsse es jedoch der Anspruch seines Teams sein, so der Co-Spielertrainer, „dass wir gewinnen und die ersten drei Punkte holen“. (ps)